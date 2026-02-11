Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el jueves 12 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos a nivel mundial, encaran su sexto día de competición. Esta jornada está marcada en el calendario de españoles porque Queralt Castellet, tras meterse en la final este miércoles, se puede convertir en la primera atleta de la historia de nuestro país que consigue dos medallas olímpicas en los Juegos de Invierno.

Los deportes de invierno toman ya el protagonismo absoluto de una cita que se alargará hasta el próximo 22 de febrero. La quinta jornada nos dejó al que puede ser ya el rey del esquí alpino en Milano Cortina 2026, el suizo Franjo von Allmen con tres oros, pero también la nota divertida y viral del día, que fue la declaración de una infidelidad de Sturla Holm Laegreid, tras ganar el bronce. Medalla olímpica de oro al más... decía Rosalía.

Nueve finales y puede haber varios representantes españoles Los platos fuertes de la jornada serán las nueve finales, nuevo récord del día, que se podrán ver en RTVE Play. La final femenina del supergigante, una de las pruebas icónicas del esquí alpino; la masculina de moguls; la femenina de 10 km de esquí de fondo; la masculina de cross de snowboard (en la que pueden estar Eguibar y Romero); la femenina de 5.000 metros y la masculina de 1000m y femenina de 500m de pista corta de patinaje de velocidad, la de relevos por equipos de luge y la presencia asegurada de Queralt Castellet en la final femenina de halfpipe en snowboard. También disfrutaremos del partido femenino de curling entre Canadá y Dinamarca; la clasificación, octavos, cuartos y semis de cross en los que esperemos que estén Eguibar y Romero, la clasificación masculina de moguls y de skeleton y tres partidos de hockey sobre hielo: Finlandia - Canadá (F), República Checa - Canadá (M) y Letonia - Estados Unidos (M). Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Los mejores atletas y récord de españoles La mirada de los españoles estará puesta en Queralt Castellet, medalla de plata en Pekín 2022, que buscará una nueva medalla en halfpipe a las 19:30 horas, pero la estadounidense Chloe Kim quiere hacer historia con su tercer oro consecutivo. Antes tendremos la clasificación, octavos, cuartos, semifinales y esperemos que la final de cross de snowboard con Lucas Eguibar y Álvaro Romero. Los dos británicos Matt Weston y Marcus Wyatt son las principales amenazas para que el alemán Christopher Grotheer repita el título olímpico en skeleton. El japonés Ikuma Horishima es el máximo favorito en moguls y lo demostró con más de cinco puntos de ventaja sobre el segundo en la clasificación. El canadiense Eliot Grondin es el rival a batir para Lucas Eguibar, que aspira a medalla, y Álvaro Romero, que pretende afianzar su prometedor futuro con un buen debut en unos Juegos. La italiana Sofia Goggia, además de la gran favorita, tendrá al público para llevarla en volandas al oro en supergigante, aunque lo tratará de impedir la neozelandesa Alice Robinson. La noruega Ragne Wiklund, la neerlandesa Merel Conijn y la canadiense Isabelle Weidemann prometen una bonita e igualada lucha en 5000m de patinaje de velocidad. Alemania, Austria e Italia aspiran a dominar en luge por relevos. Los canadienses William Dandjinou y Steven Dubois y la neerlandesa Xandra Velzeboer y la italiana Arianna Fontana son favoritos en 1000m y 500m, respectivamente, en patinaje de velocidad en pista corta.