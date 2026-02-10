Izan Llunas llega al Benidorm Fest en el 50º aniversario de la victoria de su abuelo: ¿Repetirá triunfo?

No hay muchas personas que puedan decir que a los 14 años ya habían ganado un Disco de Oro. Izan Llunas es una de ellas. Proveniente de una destacada familia de artistas, al de Ibiza le llegó su gran oportunidad de darse a conocer en forma de serie. Interpretó a Luis Miguel en el biopic sobre el Sol de México, una producción con muchísimo éxito tanto en España como en Latinoamérica que le catapultó a lo más alto. Tan buena fue su acogida y aplaudida su actuación que sus reinterpretaciones de aquellas canciones cuentan con millones de escuchas.

Ahora, a los 21, Izan Llunas afronta otro reto, un desafío con todas las letras: el Benidorm Fest. El cantante es uno de los 18 artistas que participan en la quinta edición del certamen alicantino en busca de la ansiada Sirenita, que vuelve este año como trofeo. Quiere el destino que la cita tenga lugar justo cuando se cumplen 50 años de la victoria de su abuelo en el Festival de Benidorm. ¿Casualidad o una señal?

Así es "¿Qué vas a hacer?", su canción en el Benidorm Fest Cuatro horas fueron suficiente para que Izan Llunas encontrara la canción ideal para viajar hasta el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Ese fue el tiempo que tardaron él, Adrián Atalaya y Diego Seijas en dar con la idea, la estructura y las melodías de "¿Qué vas a hacer?", su propuesta para el certamen. 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "¿Qué vas a hacer?", vídeo musical de la canción de Izan Llunas La canción, que va de ese momento de flechazo y atracción por una persona, es movida y tan pegadiza que prácticamente resulta obligatorio bailarla. "¿Qué vas a hacer?" salió precisamente del camp de composición del Benidorm Fest y, después de resultar una de las propuestas elegidas, esta misma semana sonará alto y claro en el propio festival. Encima, por si fuera poco, lo hará en una fecha muy señalada.