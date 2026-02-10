Izan Llunas llega al Benidorm Fest en el 50º aniversario de la victoria de su abuelo: ¿Repetirá triunfo?
- El cantante presenta "¿Qué vas a hacer?" en el certamen alicantino
- No te pierdas la primera semifinal esta noche, tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play
No hay muchas personas que puedan decir que a los 14 años ya habían ganado un Disco de Oro. Izan Llunas es una de ellas. Proveniente de una destacada familia de artistas, al de Ibiza le llegó su gran oportunidad de darse a conocer en forma de serie. Interpretó a Luis Miguel en el biopic sobre el Sol de México, una producción con muchísimo éxito tanto en España como en Latinoamérica que le catapultó a lo más alto. Tan buena fue su acogida y aplaudida su actuación que sus reinterpretaciones de aquellas canciones cuentan con millones de escuchas.
Ahora, a los 21, Izan Llunas afronta otro reto, un desafío con todas las letras: el Benidorm Fest. El cantante es uno de los 18 artistas que participan en la quinta edición del certamen alicantino en busca de la ansiada Sirenita, que vuelve este año como trofeo. Quiere el destino que la cita tenga lugar justo cuando se cumplen 50 años de la victoria de su abuelo en el Festival de Benidorm. ¿Casualidad o una señal?
Así es "¿Qué vas a hacer?", su canción en el Benidorm Fest
Cuatro horas fueron suficiente para que Izan Llunas encontrara la canción ideal para viajar hasta el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Ese fue el tiempo que tardaron él, Adrián Atalaya y Diego Seijas en dar con la idea, la estructura y las melodías de "¿Qué vas a hacer?", su propuesta para el certamen.
La canción, que va de ese momento de flechazo y atracción por una persona, es movida y tan pegadiza que prácticamente resulta obligatorio bailarla. "¿Qué vas a hacer?" salió precisamente del camp de composición del Benidorm Fest y, después de resultar una de las propuestas elegidas, esta misma semana sonará alto y claro en el propio festival. Encima, por si fuera poco, lo hará en una fecha muy señalada.
Izan Llunas, nieto de Dyango e hijo de Marcos Llunas
El desembarco de Izan Llunas en el Benidorm Fest coincide con un aniversario redondo. Hace 50 años, su abuelo se alzó con la victoria del Festival de Benidorm. El certamen vivía entonces su 18ª edición, celebrada no sin polémica. La victoria de Dyango, que también recibió el premio al mejor intérprete, no fue bien recibida.
"Obtuvo el primer premio Dyango con 'Si yo fuera él' en medio de ciertas discrepancias", decía parcamente el reportaje que le dedicó el NO-DO antes de dejar que las imágenes hablasen por sí solas. Durante la actuación, mientras Dyango cantaba, se podían escuchar silbidos por parte del público presente. El País daba un paso más y hablaba de "una impresionante pita del público en total desacuerdo con la votación de los jurados".
El tiempo, sin embargo, hizo justicia al tema. "Si yo fuera él" se convirtió en todo un éxito y lanzó a la fama a Dyango. Popular tanto en España como en Latinoamérica, el artista se quedó muy cerca de hacerse con la victoria de otro importante festival de música al lograr la segunda posición en el Festival de la OTI de 1980. Su hijo (y padre de Izan Llunas), Marcos Llunas, sí ganó 15 años después. Lo vimos también en Eurovisión en 1997.
Ahora el siguiente de la familia en seguir los pasos del gran Dyango es su nieto. Lo hace en el Benidorm Fest Izan Llunas, que llega al certamen con muchas ganas de hacerse con la Sirenita. Frente a las baladas marca de la casa de padre y abuelo, el ibicenco apuesta en "¿Qué vas a hacer?" por el pop, el R&B y el funk en una fusión perfecta para poner a bailar a todos los fans del festival. ¿Será ese cóctel de géneros el que le lleve a lo más alto del Benidorm Fest y le proclame ganador de su quinta edición? Lo descubriremos muy pronto. De momento, disfrutamos de su propuesta este martes en la primera semifinal en La 1 y RTVE Play. ¡No te lo pierdas!