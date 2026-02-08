Antes de estar en la famosa serie 'Friends', Jennifer Aniston y Paul Rudd eran 'Mucho más que amigos'
George es un joven apuesto que da clase en un colegio y al que todos sus pequeños alumnos adoran. Tiene una vida estable junto a su novio hasta que en una cena, por casualidad, descubre que este pretende dejar la relación, o lo que es lo mismo, pretende que George se mude de casa. Precisamente, en esa cena, George conoce a Nina, una asistente social que tiene un novio controlador e intenso. Nina cuenta con una habitación libre en su piso en Brooklyn y le da la opción a George de compartir piso con ella.
Los dos son totalmente compatibles, parecen la pareja perfecta: comparten apartamento, van a clase de baile juntos, en definitiva, se lo pasan en grande y pronto se vuelven inseparables. Sólo hay un problema: George es gay. Y cuando Nina anuncia que está embarazada de su novio Vince, con el que no vive y con el que no quiere vivir, las cosas se complican. George haría cualquier cosa por Nina y ella se ha empezado a enamorar de él.
Jennifer Aniston y Paul Rudd
Jennifer Aniston y Paul Rudd son los protagonistas de Mucho más que amigos (The Object of My Affection, en inglés), una historia que es una comedia romántica sin serlo, y en la que se demuestra que el amor, la felicidad y la familia pueden ser de muchas maneras y todas son igual de válidas. Finalmente, y tras un baile espectacular en el que Nina y George demuestran toda su química, los protagonistas deciden dar un giro a su relación. Con la llegada de la pequeña Molly, la hija de Nina, todo cambia y los personajes de esta película se colocan en lugares distintos.
Aniston y Rudd no fueron la primera opción
La película está dirigida por Nicholas Hytner y contó con los guionistas Stephen McCauley Wendy Wasserstein. El equipo de Mucho más que amigos primero tentó a otros dos grandes actores para que interpretaran el papel de Nina y de George. Se trata de Sarah Jessica Parker y Robert Downey, Jr. aunque finalmente no lo hicieron. Además, a Winona Ryder también le ofrecieron el papel de Nina, pero la actriz lo rechazó. Pero hay más, porque en un momento dado, para los papeles principales también sonaron Uma Thurman y Keanu Reeves. De cualquier manera, finalmente fueron Jennifer Aniston y Paul Rudd y no sería la última vez que ambos coincidieron en escena.
Juntos pero no revueltos en Friends
El periplo entre Jennifer Aniston y Paul Rudd comenzó en esta película, pero continúa en otros filmes o series. Una de estas coincidencias y, sin duda, de las más conocidas es cuando los dos actores compartieron escenario en la exitosa serie de Friends. Aniston interpretaba a la gran Rachel Green, mientras que Rudd le daba vida a Mike, el novio y futuro esposo de Phoebe. Además, los dos actores vuelven a coincidir en Wanderlust, una comedia romántica en la que Jennifer Aniston y Paul Rudd interpretan -ahora sí- a una pareja casada. Aquí también coinciden con Alan Alda que en Mucho más que amigos interpreta a Sidney Miller, el cuñado glamuroso e inquieto de Nina.
Jennifer Aniston es Nina
La actriz estadounidense domina la comedia como nadie y ya lo demostró en su papel en Friends. Dicho papel le hizo ganar un Premio Emmy, un Globo de Oro, Premio del Sindicato de Actores, y cobrar en las dos últimas temporadas un millón de dólares por capítulo. Jennifer Aniston no solo triunfó con Friends, la actriz no ha parado de trabajar en películas y series de éxito como Morning Show, donde el empoderamiento de la mujer es uno de los grandes reclamos de la serie.
