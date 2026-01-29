Máximo Huerta: "El cuidado es algo tan poco épico y tan íntimo porque demuestra nuestra fragilidad"

"Un día las madres dejan de ser un seguro de vida. Se da la vuelta al contrato y tú lo eres para ellas", reza la undécima novela de Máximo Huerta, Mamá está dormida (Editorial Planeta), una historia que refleja parte de la vida personal del escritor y periodista valenciano: el protagonista cuida también a su madre, que padece demencia y un día le pregunta por un hermano que no tiene.

"Mi madre me dijo una tarde: Y tu hermano ¿dónde está? Aparte del shock y de intentar no llevarle la contraria, porque llevar la contraria a alguien que está en dependencia le hace sentir mal y yo creo que hay que hacer la vida fácil en un momento tan débil de la vejez, el que se comió el trauma fui yo. Dije: a mí me está desdibujando porque ella quiere hablar con mi hermano, pero yo no tengo hermanos. Y ahí nació la novela", ha contado Máximo Huerta en El último tren, el programa que presenta Isabel Gemio en Radio Nacional.

49.19 min El último tren - 'Mamá está dormida', la nueva novela de Máximo Huerta

En cualquier caso, aunque se "transparente" su propia realidad, el autor subraya que la novela no es biográfica. En ella seguimos a Federico, un traductor que acompaña a su madre, Aurora, en un último viaje en caravana desde el Mediterráneo hasta Bidasoa que acaba convirtiéndose en un viaje por la memoria y los secretos familiares.

"Hay ratos que son luminosos, que compensan todos esos tiempos ingratos en el cuidado. Entonces quería que la novela tuviera no un tono triste, sino un tono de encontrar belleza en las pequeñas cosas del día a día, sobre todo dentro de esa caravana en la que van los dos", explica Máximo Huerta, que dice haber "heredado" de su madre la pasión por la lectura.

