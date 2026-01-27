El sistema eléctrico español, la odisea de la luz

El gesto cotidiano de pulsar un botón para que las cosas enchufadas a la corriente funcionen es resultado de 180 años de ingenio, esfuerzo y perseverancia. En España, la primera chispa eléctrica rompió la oscuridad en la botica del farmacéutico Domènech en 1852; hubo ensayos de iluminación muy puntuales en Barcelona y Madrid, pero no fue hasta la década de los setenta, tras la invención de la dinamo de Gramme, cuando el prodigio empezó a extenderse a gran escala.

Girona fue la primera ciudad que se dotó de alumbrado público eléctrico y, con relativa rapidez, las nuevas farolas fueron reemplazando a las de gas en todas partes. Es llamativo el entusiasmo con que nuestro país se subió al carro del electrón, al mismo nivel que las naciones europeas más avanzadas en esta Segunda Revolución Industrial.

Las primitivas fábricas de luz eran pequeñas y muy abundantes, al igual que las compañías que las gestionaban. Al principio la generación dependía casi exclusivamente del carbón, pero pronto se comenzaron a explotar los saltos de agua, especialmente con la generalización de la corriente alterna, que permite un transporte eficiente de la energía a largas distancias. Hidroeléctrica Ibérica e Hidroeléctrica Española surgen en la primera década del siglo XX; en la segunda se inicia la construcción de grandes presas, como las explotadas por la sociedad Saltos del Duero. La República diseñará un ambicioso Plan Nacional de Obras Hidráulicas que, pantano a pantano, será ejecutado durante el franquismo con gran despliegue de propaganda.

Francisco Franco, en la inauguración de la central hidroeléctrica de Aldeadávila en 1964. Jaime Pato (EFE)

1944 es un año clave por el nacimiento de Iberduero, fruto de la fusión de grandes hidroeléctricas, y por la aparición de la pública Endesa. Pese a todo, y contra la tendencia dominante en la Europa de posguerra de nacionalizar el sector eléctrico, el capital privado sigue mandando en España. También cuando entra en juego el actor nuclear, recibido con gran simpatía por el régimen. La central de Zorita se conectará a la red en 1968 como primer paso de una estrategia que preveía construir una veintena de reactores.

La llegada de la democracia y el frenazo en las expectativas de crecimiento del consumo dio paso a una moratoria que dejó algunos proyectos a medio construir. Las compensaciones y el rescate estatal de algunas compañías se acabó trasladando a la factura de los consumidores incluso más allá de la liberalización del mercado eléctrico a partir de 1997.

Aerogeneradores a pleno rendimiento en el municipio grancanario de Agüimes. Quique Curbelo Quique Curbelo (EFE)

Dos años más tarde, el gobierno sacaba a bolsa Red Eléctrica de España, la primera empresa del mundo dedicada en exclusiva al transporte y operación de un sistema nacional. El cambio de siglo introdujo nuevas energías renovables: primero la eólica y, más recientemente, la solar fotovoltaica. Su creciente peso en el mix energético, en línea con las exigencias comunitarias en materia de emisiones, exige garantizar la estabilidad del sistema para evitar apagones como el que sufrió la península ibérica el 28 de abril de 2025.

Fotogalería: voces del documental 8 Fotos 1 / 8 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Utiliza las fechas laterales para conocer a los intervinientes. 27.01.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp José Luis Velasco, autor del libro 'Crónicas eléctricas'. 27.01.2026













El documental "El sistema eléctrico español, la odisea de la luz", con guion de Álvaro Soto y diseño sonoro de Mayca Aguilera, recorre esta luminosa e intensa historia, poco conocida en sus primeras etapas. Para ello cuenta con tres especialistas en la materia: Francisco Cayón, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid; Mar Rubio-Varas, catedrática de Economía en la Universidad Pública de Navarra; e Isabel Bartolomé, profesora del departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla. De analizar el presente y el futuro del sector se encargan Alfredo García Fernández, operador y supervisor de la central nuclear de Ascó; Antonio Turiel, investigador del CSIC y experto en sostenibilidad; Julio Castro, CEO de Iberdrola Energía Sostenible; y José Luis Velasco, autor del libro Crónicas eléctricas. Breve y trágica historia del sector eléctrico español.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.