Tienen 18 hijos, pero su amor puede con todo. 'Míos, tuyos y nuestros' está basada en hechos reales y te hará reír

Frank Beardsley y Helen North fueron novios cuando estaban en la secundaria. Años más tarde se reencuentran: él tiene diez hijos y ella tiene ocho. El amor resurge entre ellos y deciden casarse y formar una gran familia. Pero la convivencia no resultará nada fácil. Parece solo ficción, pero fue lo que le ocurrió a Helen Beardsley, que decidió contar su experiencia familiar en el libro Who Gets the Drumstick.

Un libro y dos películas El libro se publicó en 1965 y tres años después se convirtió en película, dirigida por Melville Shavelson y con Henry Fonda y Lucille Ball como protagonistas. Hollywood adora revisar los éxitos pasados y no dudó en hacer un remake en 2005, cuarenta años después de la publicación del libro. Dennis Quaid y Rene Russo son ahora los protagonistas y exprimen al máximo sus dotes para la comedia en esta cinta, dirigida por Raja Gosnell, famoso por sus películas de Scooby-Doo y los Pitufos. Rene Russo y Dennis Quaid rodeados de los pequeños actores

Dennis Quaid y Rene Russo Quaid y Russo, que tienen la misma edad, disfrutaron del rodaje y demostraron que mantienen su atractivo intacto y, además, que ser sexy no está reñido con tener un montón de hijos. Junto a ellos destaca Linda Hunt, ganadora del Oscar por El año que vivimos peligrosamente. Hunt interpreta a la señora Munion, la mujer que ayuda a los Beardsleys.

Otras estrellas de Hollywood En el reparto destaca también Jerry O'Connell, uno de los retoños de Hollywood que ha sobrevivido a la etiqueta de niño prodigio. Con tan solo 12 años alcanzó una gran fama con la mítica película Stand by me, luego se enganchó al cine juvenil con la saga Scream y tuvo ciertos éxitos en películas de prestigio como Veronica Mars, en series icónicas como The Big Bang Theory y, más recientemente, Carter. Otro de los reclamos de la cinta es la presencia de Rip Torn, una estrella del dorado Hollywood. Rodó, entre otros, clásicos como Dulce pájaro de juventud y Rey de reyes. Rene Russo encabeza el reparto de 'Míos, tuyos y nuestros'