Tienen 18 hijos, pero su amor puede con todo. 'Míos, tuyos y nuestros' está basada en hechos reales y te hará reír
- Protagonizada por Dennis Quaid, Rene Russo, Linda Hunt y Jerry O'Connell
- Estos son los estrenos de cine de RTVE Play: semana del 19 al 25 de enero
Frank Beardsley y Helen North fueron novios cuando estaban en la secundaria. Años más tarde se reencuentran: él tiene diez hijos y ella tiene ocho. El amor resurge entre ellos y deciden casarse y formar una gran familia. Pero la convivencia no resultará nada fácil. Parece solo ficción, pero fue lo que le ocurrió a Helen Beardsley, que decidió contar su experiencia familiar en el libro Who Gets the Drumstick.
Un libro y dos películas
El libro se publicó en 1965 y tres años después se convirtió en película, dirigida por Melville Shavelson y con Henry Fonda y Lucille Ball como protagonistas. Hollywood adora revisar los éxitos pasados y no dudó en hacer un remake en 2005, cuarenta años después de la publicación del libro. Dennis Quaid y Rene Russo son ahora los protagonistas y exprimen al máximo sus dotes para la comedia en esta cinta, dirigida por Raja Gosnell, famoso por sus películas de Scooby-Doo y los Pitufos.
Dennis Quaid y Rene Russo
Quaid y Russo, que tienen la misma edad, disfrutaron del rodaje y demostraron que mantienen su atractivo intacto y, además, que ser sexy no está reñido con tener un montón de hijos. Junto a ellos destaca Linda Hunt, ganadora del Oscar por El año que vivimos peligrosamente. Hunt interpreta a la señora Munion, la mujer que ayuda a los Beardsleys.
Otras estrellas de Hollywood
En el reparto destaca también Jerry O'Connell, uno de los retoños de Hollywood que ha sobrevivido a la etiqueta de niño prodigio. Con tan solo 12 años alcanzó una gran fama con la mítica película Stand by me, luego se enganchó al cine juvenil con la saga Scream y tuvo ciertos éxitos en películas de prestigio como Veronica Mars, en series icónicas como The Big Bang Theory y, más recientemente, Carter.
Otro de los reclamos de la cinta es la presencia de Rip Torn, una estrella del dorado Hollywood. Rodó, entre otros, clásicos como Dulce pájaro de juventud y Rey de reyes.
Curiosidades de Míos, tuyos y nuestros
En la vida real, el matrimonio Beardsley siguieron aumentando la familia y pasaron de tener dieciocho hijos a tener veinte.
La casa a la que se muda la familia Beardsley al principio de la película es la misma en la que vive la familia Banks en la nueva versión de El padre de la novia, la estrenada en 1991
La película se estrenó el 23 de noviembre de 2005 en Estados Unidos y recibió varias críticas negativas. Pero el público no pensó lo mismo y acudió a los cines durante semanas. La recaudación fue de 72,7 millones de dólares, frente a un presupuesto de 45 millones.
Se dice que Harrison Ford era la primera opción para interpretar a Frank, pero que pedía tanto dinero que la productora no pudo asumirlo y recayó en Dennis Quaid.
Más cine en RTVE Play
La comedia llega ya al catálogo de RTVE Play, junto a títulos de cine español como El bosque animado, La piel del tambor, Los gallos de la madrugada y Ha llegado un ángel. Además, cine internacional con cintas como Los ojos de Tammy Faye (con la que Jessica Chastain ganó el Oscar), La casa de la esperanza, Amor con preaviso y Miss agente especial 2, ambas de Sandra Bullock, las dos películas de Percy Jackson, la doble sesión de El planeta de los simios y Godzilla y Kong, el nuevo imperio.