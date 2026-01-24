La Diane Keaton más loca y atrevida. Recordamos a la actriz en la comedia 'Tres mujeres y un plan'

Si de repente te enteraras que tienes una deuda de más de 300.000 dólares. ¿Qué harías? Seguramente, quedarte en shock y empezar a buscar soluciones... Con algunos matices importantes, esa es la situación a la que se enfrenta Diane Keaton, en la película Tres mujeres y un plan.

Bridget Cardigan (Diane Keaton) y su marido Don siempre han llevado una vida acomodada debido al trabajo de él. Un día, y ahogado por las deudas tras perder su empleo, Don le confiesa a su mujer que están arruinados. Tras el shock, Bridget se tiene que poner a trabajar donde sea, así que, a regañadientes, acepta un trabajo como conserje en el Banco de la Reserva Federal de Kansas City.

Al poco tiempo de estar trabajando allí se queda fascinada con todo el dinero viejo y desgastado que se tritura y decide idear un plan para recuperar su antigua vida robando gran parte de ese dinero. Pero sabe que no puede hacerlo sola. Dicho plan requiere la cooperación de una persona que maneja la trituradora y otra que empuja los carritos de dinero.

Esas dos personas son Nina Brewster (Queen Latifah), madre soltera que vive en los suburbios con sus dos niños, y Jackie Truman (Katie Holmes), diabética, que vive en una caravana y escucha música constantemente.

Diane Keaton, Queen Latifah y Katie Holmes en 'Tres mujeres y un plan'

Inspirada en hechos reales En la película Tres mujeres y un plan, cuyo título original es Mad Money, todo empezó cuando la productora ejecutiva Wendy Kram proporcionó al productor Jay Cohen una copia de la serie británica Hot Money, inspirada en unos hechos reales que sucedieron alrededor de 1970 en Inglaterra. Hot Money narra la historia de tres mujeres del servicio de limpieza del Banco de Inglaterra, que idearon la forma de robar billetes en mal estado después de ser contabilizados y antes de que los quemaran. Finalmente, las mujeres fueron descubiertas porque no pagaban los impuestos, pero nadie sabe seguro si conservaron algo de dinero o lo perdieron todo. Cohen quedó impresionado con la extraña asociación entre las delincuentes y el hecho que estuvieran varios años robando sin que nadie se enterara. Y no tardó en darse cuenta del gran potencial que tenía la historia de estas tres mujeres de procedencias tan dispares que se unían para robar. Tres mujeres y un plan está dirigida por Callie Khouri, ganadora del Oscar y el Globo de oro a Mejor guion por la mítica Thelma & Louise. Khouri se entusiasmó con el texto y se animó a dirigirlo. El escritor Glenn Gers se incorporó al proyecto para adaptar la idea al público norteamericano, con la supervisión de Khouri.

¿El sueño americano? Esta película deja traslucir también la ilusión de alcanzar el sueño americano y refleja la realidad de muchas personas que viven y trabajan en Estados Unidos -y en muchos otros países- pero que a duras penas llegan a fin de mes. Sobre esto reflexiona el escritor Glenn Gers: "Creo que la película transmite un mensaje en segundo plano: es difícil alcanzar el sueño americano si tienes preocupaciones sobre cómo pagar tus facturas". "Si vives con el agua al cuello, ¿cómo puedes tener tiempo de soñar, de planificar, de hacer algo más que sobrevivir? Esta es una historia sobre cómo las personas llegan a tener la oportunidad de soñar". Queen Latifah en 'Tres mujeres y un plan'

Queen Latifah es Nina El personaje de Nina, interpretada por Queen Latifah, representa muy bien la dificultad de alcanzar un nivel de vida digno, a pesar de hacer todo lo que se supone que se tiene que hacer. Se pasa el día alimentando una trituradora con millones y millones de dinero viejo y deteriorado. A pesar de ser una empleada trabajadora y de confianza que lleva muchos años en el puesto, Nina vive al día, no puede ahorrar. En cuanto Bridget la convence de que se plantee participar en el plan para apropiarse de algo de dinero de la Reserva Federal, ambas buscan una tercera cómplice, una de las empleadas que transporta los carros de billetes. Nina es la conciencia de Bridget y Jackie. Para Nina todo supone un riesgo mucho mayor que para las otras dos: sabe que si las atrapan se quedará sin la custodia de sus hijos.

Reparto femenino Cuando Jay Cohen y Callie Khouri iniciaron el casting de Tres mujeres y un plan, ambos querían que el personaje protagonista, el cerebro de la trama, tenía que ser una actriz divertida, cálida, creíble y que contara con el favor del público. "Supimos que Bridget tenía que estar interpretado por alguien que tuviera el favor del público y que todo el mundo quisiera que triunfara. Y Diane Keaton cumple con todos los requisitos. Todo el mundo ama a Diane", aseguró Cohen. El escritor Glenn Gers también lo tuvo claro. "Diane Keaton es una mujer con clase, elegante e inteligente que al mismo tiempo puede ser loca y atrevida. Será ella quien tome los riesgos, lo cual es todavía más divertido dada su gracia y elegancia. Todas estas cualidades le dan a Bridget todo lo que el personaje necesita". Queen Latifah se unió a este proyecto por su deseo de trabajar con Keaton y Khouri. "Era fan de Diane desde hacía muchos años, de modo que solamente por trabajar con ella y verla en acción ya ha valido la pena. Su nivel como actriz y su energía son increíbles". Además, Latifah admite que le maravilla cómo escribe Khouri: "Los personajes de Callie suelen ser potentes", decía la actriz nominada al Oscar por Chicago.

Katie Holmes es Jackie El tercer personaje protagonista es el de Jackie Truman, interpretada por Katie Holmes. La actriz deseaba trabajar en la película y rechazó volver a ser Rachel Dawes en El caballero oscuro. Maggie Gyllenhaal la reemplazó. Los productores de la película sabían que el papel de Jackie Truman requería de una actriz que pudiera aportar una cierta profundidad a un personaje caprichoso, y todos se mostraron encantados con la dulzura de Holmes. Por su parte, la actriz tampoco se pudo resistir a trabajar con Keaton, Latifah y Khouri. "La parte más dura de nuestras escenas conjuntas eran los constantes ataques de risa. Y la parte más dura de mi trabajo fue mantener la compostura, porque con ellas me partía de risa". Diane Keaton, Queen Latifah y Katie Holmes en 'Tres mujeres y un plan'