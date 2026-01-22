¿Dónde está Abril del Pino? La nueva novela 'cozy mystery' de Marina Sanmartín
- La escritora y librera valenciana Marina Sanmartín presenta su nueva novela, La doble desaparición de Abril del Pino
- Su protagonista, la escritora de novela policíaca Abril del Pino, desaparece tras la cena de una misteriosa sociedad
Los géneros literarios, subjetivos y permeables, propician en ocasiones paradojas como la del cozy mystery, que podría traducirse como misterio acogedor. Una novela negra amable caracterizada por tener lugar en una comunidad pequeña, con un investigador a veces amateur y en la que el sexo y la violencia tienen lugar fuera de escena, en contraposición al agresivo hardboiled. La escritora y librera valenciana Marina Sanmartín ha definido su nueva novela, La doble desaparición de Abril del Pino (Salamandra) como un agradable cozy mystery.
La historia se ambienta en Valencia y Madrid, y comienza en las vacaciones navideñas. La famosa escritora de novela policiaca Abril del Pino ha desaparecido. Cuando la policía entra en su lujoso ático frente al Retiro todo parece en orden, pero pronto aparece sobre la mesa la hipótesis del secuestro. Deshaciendo los pasos de Abril hasta el momento en que fue vista por última vez, el inspector José Manuel Castillo no tarda en dirigir la mirada hacia la librería Las Palabras Mágicas. Fue allí donde una intrigante sociedad literaria celebró su cena de fin de año, e invitó a Abril del Pino a presidirla.
El discreto encanto del 'cozy mystery'
El inspector Castillo cumple con los requisitos del perfil literario de este género: es intuitivo, generoso y a veces ha sido percibido como demasiado curioso o entrometido. Emplea su instinto y experiencia vital para leer entre líneas y saber lo que las personas no le están contando; sabe leer, en definitiva, la dinámica social de la comunidad en la que vive, a fin de resolver el crimen. Algunos autores icónicos de cozy mystery son Nancy Atherton, Rita Mae Brown, Sarah Caudwell, la Miss Marple de Agatha Christie, Cleo Coyle, Joanne Fluke, el padre Brown de G. K. Chesterton o James Runcie.
“Este género siempre es popular, no decae“
La televisión también han tenido sus ficciones cozy: Se ha escrito un crimen, Rosemary & Thyme, Death in Paradise, The Brokenwood Mysteries o Sister Boniface. Como lectora pero también como librera, Marina Sanmartín está familiarizada con esos nombres que tantas horas de placer e intriga han dado al aficionado. En cuanto a su novela La doble desaparición de Abril del Pino, la escritora explica en su entrevista a Página Dos: «Esta novela es un homenaje a la ficción criminal, y está llena de guiños», afirma Sanmartín. «Es un género que siempre es popular, nunca decae. A nuestro alrededor ocurren cosas terribles, pero aun así el lector quiere seguir leyendo intriga y misterio, pero uno que no le provoque dolor», remata la escritora.
Marina Sanmartín Pla (1977) nació en Valencia, pero vive en Madrid. Lectora, escritora, periodista y librera, lleva toda la vida dedicada a su pasión: la literatura. Actualmente es socia y gestora de la librería Cervantes y Compañía. Ha publicado cinco novelas, y ganó con Las manos tan pequeñas el Premio a Mejor Novela del festival Valencia Negra. Además, escribe con regularidad sobre ficción criminal en el periódico ABC.