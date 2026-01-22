¿Dónde está Abril del Pino? La nueva novela 'cozy mystery' de Marina Sanmartín

Los géneros literarios, subjetivos y permeables, propician en ocasiones paradojas como la del cozy mystery, que podría traducirse como misterio acogedor. Una novela negra amable caracterizada por tener lugar en una comunidad pequeña, con un investigador a veces amateur y en la que el sexo y la violencia tienen lugar fuera de escena, en contraposición al agresivo hardboiled. La escritora y librera valenciana Marina Sanmartín ha definido su nueva novela, La doble desaparición de Abril del Pino (Salamandra) como un agradable cozy mystery.

La historia se ambienta en Valencia y Madrid, y comienza en las vacaciones navideñas. La famosa escritora de novela policiaca Abril del Pino ha desaparecido. Cuando la policía entra en su lujoso ático frente al Retiro todo parece en orden, pero pronto aparece sobre la mesa la hipótesis del secuestro. Deshaciendo los pasos de Abril hasta el momento en que fue vista por última vez, el inspector José Manuel Castillo no tarda en dirigir la mirada hacia la librería Las Palabras Mágicas. Fue allí donde una intrigante sociedad literaria celebró su cena de fin de año, e invitó a Abril del Pino a presidirla.

01.34 min La novela negra japonesa triunfa en España por sus tramas de acción y suspense