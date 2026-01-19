Marcos Morau, creador de 'La mort i la primavera': "Tenía ganas de hacer algo a partir de algún artista catalán"

El director de la compañía de danza contemporánea de ‘La Veronal’, Marcos Morau, ha presentado en Atención Obras su último espectáculo inspirado en la novela homónima de la escritora barcelonesa Mercè Rododera: La mort i la primavera. “Tenía ganas de hacer algo a partir de algún artista catalán”, asegura. El coreógrafo añade que después de más de 20 años residiendo en la ciudad condal era el momento de hacer este proyecto.

La mort i la primavera, la novela inacabada de Rodoreda

Morau tenía claro que si tenía que inspirar su obra en un artista catalán sería Rodoreda, una de las figuras clave de la literatura catalana, la elegida: “La mort i la primavera, esta novela inacabada que no se publica en vida, tenía todos los ingredientes para yo poder desarrollar todo mi imaginario y para poder soñar”.

“Sientes que alguien ha hecho algo que tú querías haber hecho“

El director de ‘La Veronal', una de las compañías de danza contemporánea más prestigiosas del mundo, explica en Atención obras que el libro le llegó a sus manos hace tres años, pero que tuvo que aparcarlo porque quería encontrar el momento perfecto para poder desarrollar su creación. “Sientes que alguien ha hecho algo que tú querías haber hecho”, señala.

Tal como comenta el coreógrafo, la escritora no solo trata del exilio y de la dictadura franquista sino también de ella como mujer, madre, catalana y escritora. “Habla de todos los monstruos que cruzan la vida de los artistas y como ella levanta un pueblo”, detalla.

08.24 min Entrevista con Mercè Rodoreda en 'Encuentros con las letras' (1981)

Mercè Rodoreda falleció en 1983 y no pudo acabar su novela. “No podemos saber lo que ella quiso decir al final porque no le dio tiempo la vida para poder hacerlo. Y yo, con todo mi respeto, no intento concluirla, pero sí intento transformarla en danza, en un concierto, en un espectáculo total”, apunta Marcos Morau.