Alba Carrillo ('Hasta el fin del mundo'): "La pareja de Aldo iba a ser Cristina Cifuentes"

Apenas unas horas nos separan de la final de Hasta el fin del mundo. El concurso de aventuras presentado por Paula Vázquez llega a su fin esta misma noche después de La Revuelta, cuando podremos ser testigos de la décima y última etapa de esta aventura en la que han participado las seis parejas protagonistas durante más de dos meses.

Un mapa, una mochila y un compañero de ruta se han convertido en los elementos clave de un camino televisivo que empezaba hace algunas semanas en Costa Rica. Ocho países y más de 15.000 kilómetros después, Televisión Española pone esta noche su broche de oro a este viaje tanto externo como interno, pues el camino les ha cambiado por dentro. Ushuaia, la ciudad argentina conocida como "el fin del mundo" se transforma en la meta de esta aventura. Pero... ¿Qué pareja se convertirá en la ganadora?