Alba Carrillo ('Hasta el fin del mundo'): "La pareja de Aldo iba a ser Cristina Cifuentes"
- Alba Carrillo, Aldo Comas y Andrea Compton visitan el plató de Directo al grano y hacen balance de su experiencia en Hasta el fin del mundo
- La final de Hasta el fin del mundo, esta noche en La 1 después de La Revuelta
Apenas unas horas nos separan de la final de Hasta el fin del mundo. El concurso de aventuras presentado por Paula Vázquez llega a su fin esta misma noche después de La Revuelta, cuando podremos ser testigos de la décima y última etapa de esta aventura en la que han participado las seis parejas protagonistas durante más de dos meses.
Un mapa, una mochila y un compañero de ruta se han convertido en los elementos clave de un camino televisivo que empezaba hace algunas semanas en Costa Rica. Ocho países y más de 15.000 kilómetros después, Televisión Española pone esta noche su broche de oro a este viaje tanto externo como interno, pues el camino les ha cambiado por dentro. Ushuaia, la ciudad argentina conocida como "el fin del mundo" se transforma en la meta de esta aventura. Pero... ¿Qué pareja se convertirá en la ganadora?
Los protagonistas, en el plató de 'Directo al grano'
Para poder dar respuesta a esta pregunta tendremos que esperar a esta noche, pero en el plató de Directo al grano hemos recibido la visita de algunos de sus protagonistas. Alba Carrillo, Aldo Comas y Andrea Compton se han acercado hasta nuestro plató para contestar a las preguntas de Marta Flich y Gonzalo Miró, hacer balance de su aventura y ofrecernos algunas claves de esta última etapa, sin duda una de las más duras en este viaje.
"Yo creo que en este programa hemos ganado todos" - ha comentado Aldo Comas - "Para mí ha sido la experiencia de mi vida". Además, Alba Carrillo nos ha ofrecido una exclusiva en Directo al grano: la pareja inicial de Aldo en el concurso iba a ser Cristina Cifuentes. Un titular en el que, sin embargo, ha pasado desapercibido cuando las preguntas han ido por otros derroteros.
También hemos conocido qué es lo primero que hicieron los concursantes nada más acabar el concurso y llegar a España. "Yo quería dormir en mi cama, como una estrella de mar. Porque era difícil: tenias que compartir siempre cama con tu compañera, o dormir en mini camas. Yo mi cama y mis gatos. Yo soy la señora de 40 años con gatos" ha comentado Andrea Compton. Aldo Comas, por su lado, se fue de viaje a Suiza con su familia.
Por otro lado, Alba Carrillo ha confesado que, tras el concurso, ve el dinero de otra manera: "yo llegué y tenía ansiedad por gastar [...] Ahora se me ha quedado la cuenta a cero".
Los nervios, el cansancio, un presupuesto bajo mínimos y el final en el horizonte son el cóctel de emociones perfecto para un resultado lleno de llantos y tensiones, pero también de muchas alegrías entre los concursantes. Todo esto y mucho más esta noche en la gran final de Hasta el fin del fin del mundo en La 1 y RTVE Play.