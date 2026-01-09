Robar comida o dormir en la calle: La falta de dinero pone en jaque a los equipos de 'Hasta el fin del mundo'

Se acerca el final de Hasta el fin del mundo, y el cansancio, pero también la falta de presupuesto, va haciendo mucha mella en los diferentes equipos. Es verdad que en unos más que en otros.

Yolanda y Ainoa han conseguido ganar la etapa anterior, así que han elegido ruta -la Ruta de las Ballenas- y parten primeras desde Mar de Plata, hasta Puerto Varas, en Chile. Deben recorrer 2.000 kilómetros en esta penúltima etapa y completar también la última, hasta alcanzar Ushuaia. Para todo ello, les queda un cuatro por ciento del presupuesto.

Desde que comienzan su recorrido hacia la frontera con Chile, tía y sobrina se plantean incluso dormir en la calle. Yolanda intenta que los taxistas o los taquilleros de los billetes de autobús les hagan una rebaja. "Yo en España soy conocida, ¿quieres que te haga un vídeo para tu familia y me cobras un poco menos?", propone la humorista y actriz sin mucho resultado.

El hambre acecha, y en un puesto que encuentran deciden probar suerte: "A veces sobran cosas del día que no vais a vender, ¿tienes algo de eso?", pregunta Yolanda en un pequeño negocio y la jugada le sale bien porque consigue una bolsa de pan de queso para, al menos de momento, paliar un poco el hambre.

Rezo a la Virgen El equipo verde decide parar su viaje en Las Grutas e intentar encontrar trabajo para fortalecer un poco su menguado presupuesto. Yolanda le muestra su frustración y preocupación a Ainoa ante la delicada situación: si no consiguen dinero, ponen en riesgo poder terminar la aventura en Hasta el fin del mundo. "Pero, ¿por qué estás enfadada?", le pregunta Ainoa a su tía. "No estoy enfadada, estoy asustada, ¿me tranquilizas?, no, porque te veo una happy", le responde Yolanda. Aunque Ainoa intenta mantener la calma y la positividad, también está preocupada por la falta de dinero, por eso decide pedirle ayuda a una Virgen que encuentran en el pueblo. "Voy a rezar a esta Virgen para que alguien nos dé dinero y poder acabar este viaje, porque como nos echen y no lleguemos a Ushuaia, lo vamos a pasar fatal", confiesa la concursante. Parece que las plegarias tienen su efecto porque consiguen encontrar trabajo limpiando lanchas, chalecos salvavidas y trajes de neopreno. Con esto, logran 48 euros y aumentan en algo su margen presupuestario aunque todavía no tienen suficiente para asegurarse el final de la aventura. Dada la situación, y que no pueden estar sin comer, deciden robar parte del desayuno en el alojamiento en el que han pasado la noche. "Tienes que distraerlos y yo cojo cruasanes", le anuncia Ainoa a Yolanda, y así lo hacen. Además, se dan cuenta de algo que va a ser fundamental para continuar con el recorrido. Ainoa descubre que tiene 50.000 colones que le sobraron de Costa Rica, así que consiguen cambiarlos por dólares e impulsar su margen monetario. Ya, con un poco más de tranquilidad y sosiego, disfrutan de una experiencia única como es el avistamiento de ballenas. Fue por ese motivo por el que las dos concursantes eligieron esta ruta.

"Es un poco manirrota" Cristina y Alba también están preocupadas por su presupuesto. Han dormido en un hotel que las ha dejado sin mucho margen para gastar en comida durante varios días. El cansancio y la falta de recursos hacen que vuelvan a saltar los piques entre ellas. "Me roba la energía", asegura Alba de su compañera. Cristina es la que gestiona el dinero en la pareja y confiesa a cámara que, durante todo el viaje, ha ido guardando algo de dinero para tener recursos, pero no se lo quiere contar a Alba. "No se lo puedo decir a Alba porque es un poco manirrota", afirma. Mientras, su compañera se queja de que el dinero es de las dos, pero que las decisiones sobre quedarse a dormir o no en un lugar las toma de manera unilateral Cristina. Las concursantes consiguen algo de dinero limpiando en el Museo de los Dinosaurios. El Museo Carmen Funes conserva esqueletos de los dos dinosaurios más grandes del mundo: el Argentinosaurus y el Giganotosaurus. Alba considera que han realizado un gran esfuerzo y que no les han pagado demasiado. De cualquier manera, lo que consiguen les sirve para sufragar algunos gastos y seguir con el recorrido.