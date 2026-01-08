Jedet y Andrea Compton recuerdan su paso por 'Hasta el fin del mundo': "Todo ha sido delirio, risa y ansiedad"

En el último episodio de Exceso de equipaje, Inés Hernand recibe en su piso una visita muy esperada: la de sus amigas Andrea Compton y Jedet. "Ellas son un absoluto exceso", reconoce entre risas. La comunicadora es amiga de ambas desde los 13 y los 17 años, respectivamente, y ha vivido con ellas como una "trieja": de la riqueza a la pobreza, de la salud a la enfermedad.

Tras su paso por Hasta el fin del mundo, las dos concursantes reconocen que son bastante diferentes y que han existido momentos de tensión. "Es normal", sostiene Jedet. De hecho, según cuenta la influencer, días antes de comenzar la aventura le confesó a Andrea que le preocupaba que su amistad se resintiera. "Pero ella me dijo: 'Si nos peleamos, nos despeleamos. No se va a romper. Somos familia'", recuerda emocionada. Su dualidad, como se ha visto en el programa, ha sobrevivido, con momentos de rectitud y, a la vez, de improvisación. "Jedet cada día se despierta diferente", comenta Andrea.

La vuelta a la normalidad ha tenido sus más y sus menos. "Las primeras semanas tenía mucha fobia al teléfono", recuerda Jedet. Su amiga Vicky Martín Berrocal le recomendó que siguiera sin usarlo tanto para crear un hábito, pero el consejo no ha servido de mucho. "He vuelto a lo que era antes", confiesa la actriz. Cuenta, además, que en sus primeras horas en Madrid fue a uno de sus restaurantes favoritos —con una cuenta que ascendió a los 500 euros—, a pincharse, a la peluquería y salió de fiesta hasta la madrugada. Su amiga Andrea actuó de forma radicalmente opuesta. "Yo estoy más hippie de nunca", afirma la youtuber.

Enfermedad, desamor y una amistad que se mantiene Las intervenciones de la llama Ramona finalizan en este programa, algo que entristece a Hernand, que no quiere despedirse de ella. No obstante, gracias a su último PowerPoint, pueden recordar algunos de los momentos que Jedet y Andrea Compton vivieron en su viaje. Uno de ellos fue la visita de un paramédico para que tratara a Jedet. "Yo pillé una bronquitis que derivó en sinusitis y luego derivó en otitis. O sea, un tres por uno", explica la artista. Lo que no se vio en el programa es que estuvo que estar ingresada unas horas en el hospital ante la gravedad del asunto. Andrea Compton y Jedet visitan 'Exceso de equipaje'. RTVE El miedo a caer enfermas sobrevolaba constantemente a la pareja. "Yo pensaba que Jedet podía caer más todavía", comenta Andrea. Sin embargo, la que más tiempo estuvo fastidiada fue la comunicadora: durante un mes sufrió fuertes molestias en el estómago, una situación que empeoraba con el período. "Estaba para el hundimiento", reconoce. El frío que pasaban en los autobuses —tuvieron que comprar una manta— y las largas jornadas que estaban en ellos no ayudaban a mejorar su estado de salud. También hubo tiempo para vestirse con la ropa típica de los países que visitaron. Ocurrió en la isla de Taquile, en Perú, donde se animaron a celebrar el aniversario de la isla. Eso sí: a 3.000 metros de altura, subiendo durante 50 minutos, cargadas con las mochilas y con una Jedet asmática. El desamor se coló en sus corazones, sobre todo en el de Andrea. Un "ballenero" le prometió llevarlas a Piura, al norte de Perú, y hasta le dio un abrazo, pero la realidad es que nunca las trasladó hasta la ciudad. "Le hizo ghosting, pero en persona", cuenta Jedet. "Creo que dijo que sí por las cámaras", reconoce Andrea. Al ver cómo empezaron y cómo terminaron el programa, el mix de emociones es inevitable. "Ha sido muy guay", cuenta Andrea, aunque fue agotador, comiendo poco, sin hablar con amigos... "Yo me hubiese ido al día cuatro si Jedet y yo no hubiésemos sido amigas", reconoce la youtuber. "Ha sido muy bueno por ese lado, y por otro lado hemos hecho un viaje que no se puede hacer porque son dos meses de conocer Latinoamérica en una situación extraordinaria", cuenta. Jedet, intentando difuminar su apariencia de mujer pija, comenta que ambas son unas "pedazo de punkies". "Todo ha sido delirio, risa y ansiedad. [...] Ha sido el viaje de mi vida", resume la influencer. Las dos amigas se reencuentran en 'Exceso de equipaje'. RTVE