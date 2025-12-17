NIA y J KBello, "los granjeros oficiales" de 'Hasta el fin del mundo': "Estábamos todo el día recogiendo basura"

NIA y J KBello han visitado el pisito de Inés Hernand para grabar el pódcast Exceso de equipaje, por el que van a pasar todos los concursantes de Hasta el fin del mundo, y han comentado que fueron "los granjeros oficiales" del reality, pues dos de sus trabajos para conseguir dinero para seguir viajando por Latinoamérica fueron recoger excrementos de animales.

La cantante, que presentará de nuevo las campanadas de RTVE en Canarias, ha confesado que se llevó una sorpresa: "Vi el caballo en la playa y pensé: '¡Qué guay! Voy a peinar al caballo'", pero su cara cambió cuando le dijeron que tenía que "recoger excrementos de caballo en la playa". "Entonces estuvimos rodeados de mierda", ha bromeado.

““

JK Bello, que participó en el Benidorm Fest, ha añadido que eran "los granjeros oficiales de Hasta el fin del mundo". "Todo el día con animales, que yo encantado. Pero claro, las mierdas no agradan. Todo el día recogiendo excrementos". También ha comentado que no sabían que el estiércol seco de algunos animales se usa en lugares donde la leña es limitada para calentar los hogares.

Sobre el "jet lag emocional" de su vuelta: "Vienen todos los problemas del primer mundo" J KBello ha hecho una disertación interesante sobre su experiencia: "Es una sensación muy rara. Estando allí te agobias por ciertas cosas, pero, realmente, lo único que tienes que hacer allí es pensar en autobuses, horarios y encontrar cosas. En llegar a la meta. Aquí, de repente, vienen todos los problemas del primer mundo. ¡Hostia! Pues me gustaría volver". NIA y J KBello, en la foto oficial del séptimo programa de 'Hasta el fin del mundo' RTVE Play La experiencia les ha encantado: "Hemos tenido mucha suerte. Estuvimos con muchas familias y nos trataron muy bien". En particular don Pedro, que se autodefinía como "ecuatoriano-sevillano", porque había vivido 20 años en la capital de Andalucía: "Nos dejó dormir en su casa, nos invitó a cenar y nos llevó en la guagua al día siguiente". Los cantantes han aprovechado la aventura para escribir una canción y tienen ganas de más: "Gracias a este viaje hemos compuesto Dímelo, dámelo. Tengo ganas de sentarme en el estudio y plasmar todo lo que hemos vivido y toda la música que hemos escuchado", ha asegurado NIA. J KBello se ha emocionado al hablar de su hijo: "Una 'pechá' a llorar, lo echaba demasiado de menos. El Benidorm Fest fue lo máximo que me había separado de él". Por último, han repasado sus imprescindibles en la maleta. Para Nia: Sabana térmica, desodorante y bragas, sobre todo, las menstruales. J KBello también ha mostrado sus cosas importantes: Calzoncillos slip "que recoja", pasta de dientes y cepillo, brújula y un dibujo de su hijo. Exceso de equipaje Exceso de equipaje - Programa 4 - NIA y J Kbello El dúo artístico de 'Hasta el fin del mundo', NIA y J Kbello, visita el salón de 'Exceso de equipaje', con Inés Hernand.... Ver ahora