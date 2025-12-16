Horario y dónde ver el sexto programa de 'Hasta el fin del mundo': recorrido, etapas y posición de las parejas

La aventura de Hasta el fin del mundo alcanza su séptima fase con la llegada de las seis parejas a Corrientes, una de las ciudades más antiguas de Argentina. Este nuevo tramo del recorrido supondrá un auténtico reto para los participantes, que deberán sobreponerse tanto a problemas económicos como a contratiempos físicos si quieren seguir adelante en la competición.

Los primeros desacuerdos para administrar el dinero

El trayecto, que se extiende durante cuatro intensos días, pondrá a prueba la capacidad de resistencia y la habilidad para gestionar recursos. Con el presupuesto cada vez más ajustado, los desplazamientos privados dejan de ser una alternativa viable y los errores en la planificación del transporte público pueden resultar decisivos. Esta situación afecta especialmente a NIA y J Kbello, uno de los equipos más fuertes hasta el momento, que empiezan a mostrar desacuerdos a la hora de administrar el dinero disponible.

A las dificultades logísticas se suman los problemas de salud. Ainoa Olivares Ramos, sobrina de Yolanda Ramos, se verá obligada a acudir de urgencia a un centro hospitalario, mientras que Aldo Comas sufrirá una inesperada indigestión durante su paso por un castillo de Ledesma. Estas incidencias harán que algunos concursantes se enfrenten a la posibilidad real de abandonar la carrera.

El clima también jugará un papel importante en esta etapa, marcada por altas temperaturas y una humedad sofocante. En este contexto, mantener la calma, tomar decisiones acertadas y conservar la energía será fundamental para superar cada obstáculo del camino.