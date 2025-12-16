Horario y dónde ver el sexto programa de 'Hasta el fin del mundo': recorrido, etapas y posición de las parejas
La aventura de Hasta el fin del mundo alcanza su séptima fase con la llegada de las seis parejas a Corrientes, una de las ciudades más antiguas de Argentina. Este nuevo tramo del recorrido supondrá un auténtico reto para los participantes, que deberán sobreponerse tanto a problemas económicos como a contratiempos físicos si quieren seguir adelante en la competición.
Los primeros desacuerdos para administrar el dinero
El trayecto, que se extiende durante cuatro intensos días, pondrá a prueba la capacidad de resistencia y la habilidad para gestionar recursos. Con el presupuesto cada vez más ajustado, los desplazamientos privados dejan de ser una alternativa viable y los errores en la planificación del transporte público pueden resultar decisivos. Esta situación afecta especialmente a NIA y J Kbello, uno de los equipos más fuertes hasta el momento, que empiezan a mostrar desacuerdos a la hora de administrar el dinero disponible.
A las dificultades logísticas se suman los problemas de salud. Ainoa Olivares Ramos, sobrina de Yolanda Ramos, se verá obligada a acudir de urgencia a un centro hospitalario, mientras que Aldo Comas sufrirá una inesperada indigestión durante su paso por un castillo de Ledesma. Estas incidencias harán que algunos concursantes se enfrenten a la posibilidad real de abandonar la carrera.
El clima también jugará un papel importante en esta etapa, marcada por altas temperaturas y una humedad sofocante. En este contexto, mantener la calma, tomar decisiones acertadas y conservar la energía será fundamental para superar cada obstáculo del camino.
Por otro lado, esta semana regresa Inés Hernand con una nueva entrega del videopodcast Exceso de equipaje. En esta ocasión, las invitadas serán NIA y J Kbello, quienes compartirán las experiencias más llamativas y las anécdotas vividas durante su participación en el programa. El episodio podrá verse desde la mañana del miércoles en RTVE Play y también se emitirá en La 1 tras la emisión de Hasta el fin del mundo.
Horario y dónde ver en televisión Hasta el fin del mundo
Presentado por Paula Vázquez, el formato cuenta con un elenco de participantes formado por Yolanda Ramos, Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet, Andrea Compton, Rocío Carrasco, Anabel Dueñas, NIA, J Kbello, Aldo Comas y José Lamuño. Hasta el fin del mundo es la adaptación española del exitoso programa de la BBC Race Across the World y propone un recorrido por ocho países —Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile— a lo largo de más de 15.000 kilómetros, con etapas de unos 1.500 kilómetros cada una, en una experiencia que promete marcar a sus protagonistas para siempre. No te pierdas un nuevo programa el miércoles 17 de diciembre, tras el partido de Copa del Rey, en La 1 y RTVE Play.