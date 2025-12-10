Flechazo en tierras cafeteras: Alba Carrillo presenta a su crush en 'Exceso de equipaje'

Se llama Santiago y es patrón de una hacienda cafetera. Podría ser el inicio de una cumbia, pero es la descripción que hace Alba Carrillo de su crush en Hasta el fin del mundo. La exmodelo vivió un flechazo en la etapa colombiana de su viaje por el continente americano. "Yo ya me voy allí en la finca, manejando todo", ha confesado a Inés Hernand en el sofá de Exceso de equipaje.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Alba Carrillo ha querido incluso presentar a Inés Hernand a su anfitrión en Colombia vía videollamada. "¿Cómo es tan majo? Ha parado el coche para hablar contigo, está absolutamente enamorado...", es la conclusión de Hernand tras conocer al patrón de la finca, "el heredero", como ha puntualizado Alba Carrillo.

Alba Carrillo ha explicado numerosas anécdotas de su viaje en 'Hasta el fin del mundo' a Inés Hernand RTVE

Risas aparte, la exmodelo, que no ha acudido al sofá de Exceso de equipaje junto a su compañera de viaje por problemas de agenda, ha querido resaltar el valor de la aventura que ha supuesto para ella Hasta el fin del mundo. "Hemos montado a caballo con gauchos, hemos vendido sombreros, hemos escalado, hemos hecho cosas brutales", explica Carrillo, que añade que la experiencia también le ha servido para darse cuenta "de lo mejor y lo peor del ser humano": "Lo peor en el sentido de la mala gestión y la política que causa la desigualdad y lo mejor es el pueblo llano que da lo que no tiene y está siempre con una sonrisa. Son supergenerosos", ha reflexionado en el sofá de Inés Hernand.