Flechazo en tierras cafeteras: Alba Carrillo presenta a su crush en 'Exceso de equipaje'
- Cristina Cifuentes, su compañera de viaje, reconoce que en ocasiones la convivencia fue difícil pero hace un balance positivo
Se llama Santiago y es patrón de una hacienda cafetera. Podría ser el inicio de una cumbia, pero es la descripción que hace Alba Carrillo de su crush en Hasta el fin del mundo. La exmodelo vivió un flechazo en la etapa colombiana de su viaje por el continente americano. "Yo ya me voy allí en la finca, manejando todo", ha confesado a Inés Hernand en el sofá de Exceso de equipaje.
Pero la cosa no ha quedado ahí. Alba Carrillo ha querido incluso presentar a Inés Hernand a su anfitrión en Colombia vía videollamada. "¿Cómo es tan majo? Ha parado el coche para hablar contigo, está absolutamente enamorado...", es la conclusión de Hernand tras conocer al patrón de la finca, "el heredero", como ha puntualizado Alba Carrillo.
Risas aparte, la exmodelo, que no ha acudido al sofá de Exceso de equipaje junto a su compañera de viaje por problemas de agenda, ha querido resaltar el valor de la aventura que ha supuesto para ella Hasta el fin del mundo. "Hemos montado a caballo con gauchos, hemos vendido sombreros, hemos escalado, hemos hecho cosas brutales", explica Carrillo, que añade que la experiencia también le ha servido para darse cuenta "de lo mejor y lo peor del ser humano": "Lo peor en el sentido de la mala gestión y la política que causa la desigualdad y lo mejor es el pueblo llano que da lo que no tiene y está siempre con una sonrisa. Son supergenerosos", ha reflexionado en el sofá de Inés Hernand.
Cifuentes, 'la Thatcher'
Después de Alba Carrillo, ha llegado al salón de Inés Hernand la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 'La Thatcher', como la ha bautizado Alba Carrillo, recordando a la premier británica Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, por su dureza. Carrillo ha confesado que era muy estricta racionando la comida, aunque poco después la expolítica ha dicho que si Alba tenía que comer un poco más, se lo consentía, aunque hacían "una comida al día" y al final "consultaba con ella todas las decisiones".
Tras esta puntualización inicial, Cristina Cifuentes se ha centrado en explicar lo que ha calificado como una de las experiencias más divertidas de su vida: la lucha de las cholitas, las mujeres bolivianas que practican el deporte de la lucha libre con el traje tradicional boliviano. "Lo hacen por empoderamiento. En todos los países latinoamericanos hay mucho machismo", le ha contado Cifuentes a Inés Hernand, a la que le ha explicado además que es una actividad que realizan de manera amateur y que es una actividad que atrae a muchos turistas y que es imagen de Bolivia.
La expolítica madrileña también ha confesado a Hernand que ha leído unos 18 libros en ese viaje gracias a una lámpara frontal, algo de lo que "yo ya no volveré a prescindir para ningún viaje", ha dicho. Cifuentes también ha mostrado a Inés Hernand toda la variedad de repelentes de mosquitos que ha usado en estas semanas de viaje por el continente americano. "Nos echábamos todos los días en la piel. También donde dormíamos", ha señalado Cifuentes, entre otros detalles. Tal profusión ha llevado a su anfitriona a replicar a Cifuentes con sorna que parece "una pequeña obsesión".
Finalmente, y en el tono distendido de las charlas de Exceso de equipaje, Cifuentes ha hecho una reflexión sobre la convivencia en el transcurso de un viaje con una persona desconocida, como ha sido su caso con Alba Carrillo. "No sabes cuáles son los límites. Hay veces no sabes cómo acertar. A mí a veces me generaba impotencia. Pero han sido muy pocas. Nosotras nos hemos llevado muy bien", ha concluido Cristina Cifuentes sobre su viaje con su compañera.