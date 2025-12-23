José Lamuño, tras su paso por 'Hasta el fin del mundo': "Me he quitado el miedo a ser yo"

José Lamuño dice que tras el viaje de Hasta el fin del mundo no es la misma persona, que esta experiencia le ha cambiado la vida. Se lo cuenta a Inés Hernand, y también -como no podía ser de otra manera- a la llama Ramona. "No soy la misma persona que me fui. Me ha cambiado el pensamiento, me han cambiado las prioridades, me ha cambiado lo que quiero, lo que no quiero… La vuelta ha sido compleja. Vuelves a tu vida anterior, tu vida anterior sigue intacta, pero tú no eres el mismo", confiesa José. Además, afirma que esta experiencia le ha hecho replantearse también sus amistades. "Amistades que me he dado cuenta que no me aportaban, que no las he echado de menos. No he echado de menos a mucha gente que a lo mejor estaba antes en mi vida".

José reivindica la necesidad de estar y de vivir con más tranquilidad y con menos prisas. Según dice, tras este viaje ha conseguido "no tener ansiedad, estar tranquilo, no tener prisa, no aferrarme a los momentos. Por muy bonito que fuera el momento, te tenías que ir para seguir adelante". José se sincera también sobre sus miedos, y cómo la experiencia de este viaje le ha hecho sentirse más libre. "A mí personalmente se me ha quitado mucho miedo, en general. A ser yo, a decir lo que me dé la gana, a tener trabajo o no tenerlo. En mi vida he tenido mucho miedo a ser yo, a expresarme, y en este programa suelto todo a relucir", afirma José.

José Lamuño, con la llama Ramona en 'Exceso de equipaje'

"Estaba muy subidito" También ha habido tiempo de hablar de Aldo Comas, su compañero en el equipo negro, que no ha podido estar en el plató de Exceso de equipaje por problemas de salud. Aldo, antes incluso de comenzar el viaje, ya estaba obsesionado con los saltos en paracaídas. "En el aeropuerto ya apuntábamos maneras. Yo me giro, y veo a Aldo rodeado de cinco guardias civiles, literal, porque estaba volviendo a todo el aeropuerto loco", cuenta José sobre la intención de Aldo de llevarse un paracaídas al viaje. José pone en valor la amistad que ha entablado con su compañero de equipo, a pesar de los roces o la desesperación en algunos momentos debido, principalmente, a la intensa convivencia que conlleva una experiencia como esta. "Él estaba muy subidito, y a partir de la siguiente etapa, la gente va a ver cómo se le van todas y cada una de las capas y yo que lo vi en directo. Es maravilloso porque el viaje le voló la cabeza, y sorprender a Aldo es muy difícil".

Solución para el mal de altura Durante esta charla, José le enseña a Inés algunas cosas que ha traído en su mochila: una de ellas, el Agua Florida. La compraron en el Mercado de las Brujas de Bolivia y mucha gente la utiliza, según cuenta el concursante, para limpiar el aura, aunque Inés le muestra cómo pueden utilizar esta agua para combatir también el mal de altura. Durante todo este viaje, principalmente en zonas de Bolivia, el mal de altura fue algo que afectó a todos los concursantes. "En Bolivia estábamos a 4.000 metros, es que el oxígeno se masticaba". Precisamente, para combatir el mal de altura, José y Aldo masticaban hojas de coca y según cuenta, funcionaba. "Las mujeres en la calle te vendían un saco y mascas coca, como rumias y funciona". Pero las hojas de coca no solo les sirvieron para combatir esa falta de oxígeno, a José le leyeron el futuro con estas hojas de coca. "Una bruja me leyó mi futuro con hojas de coca. Me dijo cosas interesantes: que tuviera cuidado con las amistades nuevas, que cuidara mucho las anteriores, que fuera más selectivo. Que este viaje iba a ser un antes y un después en mi vida. Que me iba a ir muy bien después de este viaje", asegura.