Wikipedia celebra 25 aÃ±os: "Sigue siendo necesario un espacio que no dependa de ninguna empresa"

Wikipedia, "la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar", cumple 25 años. El entrecomillado es el eslogan que refleja la parte superior de la portada de su página web en español.

Desde que Jimmy Wales (Alabama, 59 años), empresario de internet y cofundador de este espacio colaborativo junto al filósofo Larry Sanger (Washington, 1968), publicase el 15 de enero de 2001 el primer mensaje "Hola, mundo" en una página web casi en blanco, la Wikipedia es uno los sitios web más visitados del planeta —recibe actualmente casi 15.000 millones de visitas al mes, según datos del especial que publican por sus 25 años— y está repleta de contenido: más de 63 millones de artículos en 334 idiomas gracias a las casi 250.000 personas editoras voluntarias.

Patricia Horrillo (Madrid, 47 años), experta en comunicación y redes sociales, es probablemente la editora española de Wikipedia en español más conocida y una de las más veteranas. "Llevo editando 18 años", cuenta a través del teléfono. En total, se mantienen anualmente activos unos 4.000 editores para la edición en español.

Horrillo explica que cualquier persona puede editar Wikipedia, de forma anónima o creando una cuenta y registrarse, pero que para contribuir con un contenido publicado hay que aportar una referencia que acredite esa información. Entre las normas editoriales o de contribución impera "la neutralidad" y el aporte de fuentes secundarias que soporten los datos ya que son "una fuente terciaria".

"Cuando empecé, no había una dinámica de construcción del contenido, es decir, una comunidad de editores con unas normas para contribuir. Simplemente subías un contenido y otra persona editaba", añade la fundadora de Wikiesfera, un grupo feminista de editoras que combaten las brechas de género en Wikipedia.

Con los años, "ha habido un crecimiento orgánico de Wikipedia, de cómo dar credibilidad al contenido" con la inclusión de fuentes, enlaces o mecanismo de control editorial, entre otras implementaciones.

La editora cuenta cómo hay usuarios que quieren hacer un contenido de una persona con la que tienen lazos familiares (hijo, padre, etcétera) o de sí misma sin aportar fuentes ni datos, y eso no está permitido. "Si estás escribiendo o editando sobre algo que te afecta a nivel personal o profesional es mucho mejor y fiable que lo haga una persona externa", indica. También corrigen información que sea susceptible de propaganda o publicidad, o que genere unos puntos de vista determinados.

La veterana de Wikipedia también detalla cómo se utilizan herramientas tecnológicas como bots para eliminar o revertir insultos o expresiones o palabras vandálicas. "Esto no quiere decir que sea infalible", sostiene.

Entre los 'wikipedistas' hay encuentros y eventos en los que coinciden físicamente, como la cita anual Wikimanía, que este año será en París. A nivel virtual, "la mayoría de editores no publican en su perfil de Wikipedia información personal", reconoce Horrillo, aunque sí se lanza a generalizar que la mayoría de editores tienen una edad entre "40 y 60 años" y que "muchos son hombres" (tan solo el 13% de los editores de Wikipedia en todas sus ediciones son mujeres). Ella sí comparte públicamente su perfil con datos de formación y currículum.

"Es una labor altruista y nadie cobra por ello", subraya Horrillo. "Las personas que colaboramos en Wikipedia creemos en el concepto libre, pero si tú recibes dinero por crear un contenido te estás condicionando".