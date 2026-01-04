Avance semanal de 'La Promesa’ del 5 al 9 de enero: Martina confiesa a Jacobo toda la verdad

El regreso de Curro y Ángela ha traído alegría al palacio - a excepción de Lorenzo, previsiblemente -. La pareja ha vuelto con más fuerza que nunca y con las ideas muy claras: van a luchar por su amor. Para ello, el lacayo ha mantenido una conversación que puede ser definitiva con Alonso: quiere restituir su honor. ¿Conseguirán su principal objetivo? Si quieres saber lo que va a pasar del 5 al 9 de enero aquí te dejamos el avance de los episodios 749 al 751.

Lunes 5 de enero El lunes 5 de enero no se emitirá nuevo capítulo de La Promesa para dejar paso a la tarde más mágica del año.

Martes 6 de enero El martes 6 de enero no se emitirá nuevo capítulo de La Promesa. ¡Feliz día de Reyes!

Manuel advierte a Leocadia que sabe que ella está detrás de la compra de la empresa de don Luis por parte de Lisandro. Mantendrá el contrato, pero al mínimo. Lorenzo se enfrenta a Alonso y exige que Curro se vaya de La Promesa. El lacayo visita a Ángela y hablan de las dificultades asociadas a su regreso. Ambos sabían que esto no iba a ser fácil, pero no piensan rendirse. Jacobo anuncia a Petra que ya ha vendido la joya a una señora del Patronato. Cristóbal descubre a Teresa llorando después de compartir un momento amable con sus compañeras... Curro se da cuenta de que Martina está forzando su amor por Jacobo. María, por su parte, ensaya con Pía cómo contarle a Carlo que está embarazada, sin saber que el muchacho la está escuchando.

Martina revela a Curro la verdad sobre lo ocurrido: se besó con otro hombre. El lacayo la anima a hablar con Jacobo y no le pregunta de quién se trata, porque en realidad, ya lo sabe... Petra ofrece a Samuel el dinero de la venta de la joya para que pueda salvar el refugio. Alonso informa a sus hijos de que Lorenzo ha amenazado con meter a don Lisandro en sus asuntos, pero Manuel no le tiene miedo y expresa que no van a dejar a Curro de lado. Carlo cancela el plan de ir a pasear con María, secamente y sin disimulos. La doncella está destrozada, pues no entiende el cambio de actitud del muchacho... Curro pide perdón a Pía por dispararle y tienen una tierna reconciliación. Toño se muestra optimista ante las cocineras: ha decidido creer que Nazario no pondrá trabas a su compromiso. Sin embargo, Enora le comunica que ha hablado con su tío y que este no acepta su relación. Martina, finalmente, se sincera con Jacobo: ¡confiesa a su prometido que se ha besado con otro!