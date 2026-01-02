Paz Padilla apuesta por la empatía en 'Cuerpos locos': "Hay que ponerse en la piel del otro"

Sara, una jueza estricta y autoritaria, va a casarse con el padre de Ana, una niña de 10 años que la considera una intrusa. Lo que ambas no saben es que un extraño fenómeno meteorológico va a provocar que sus cuerpos se intercambien... y sus convicciones también.

Este es el punto de partida de la nueva película de Paz Padilla, Cuerpos locos, una comedia familiar de la que la propia actriz ha hablado en Las mañanas de RNE junto a la directora de la cinta, Ana Murugarren.

La importancia de la empatía "Qué bonita esa parte en la que Ana descubre que su padre también tiene derecho a rehacer su vida y que Sara no viene a sustituir a nadie", comenta Paz Padilla sobre una de sus partes favoritas la película, cuyo principal mensaje es la importancia de la empatía. "Al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Hay que empatizar y ponerse en la piel del otro", subraya. A la también presentadora de televisión no le ha costado ningún esfuerzo interpretar a una niña atrapada en un cuerpo de adulto —"Yo siempre soy una niña"—, algo de lo que da fe Ana Murugarren. "Nos costó más preparar el papel de jueza seria que cuando es niña", asegura la directora, que afirma que con Paz Padilla tuvo un "flechazo" desde que trabajaron juntas por primera vez en El hotel de los líos, el anterior largometraje de Ana. Novedades Clan 'Cuerpos locos', en cines el 31 de Octubre Ver ahora