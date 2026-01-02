Paz Padilla apuesta por la empatía en 'Cuerpos locos': "Hay que ponerse en la piel del otro"
- La actriz ha hablado en Las mañanas de RNE de esta comedia familiar dirigida por Ana Murugarren
- En ella interpreta a una jueza que intercambia su cuerpo con el de su futura hijastra de 10 años
Sara, una jueza estricta y autoritaria, va a casarse con el padre de Ana, una niña de 10 años que la considera una intrusa. Lo que ambas no saben es que un extraño fenómeno meteorológico va a provocar que sus cuerpos se intercambien... y sus convicciones también.
Este es el punto de partida de la nueva película de Paz Padilla, Cuerpos locos, una comedia familiar de la que la propia actriz ha hablado en Las mañanas de RNE junto a la directora de la cinta, Ana Murugarren.
La importancia de la empatía
"Qué bonita esa parte en la que Ana descubre que su padre también tiene derecho a rehacer su vida y que Sara no viene a sustituir a nadie", comenta Paz Padilla sobre una de sus partes favoritas la película, cuyo principal mensaje es la importancia de la empatía. "Al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Hay que empatizar y ponerse en la piel del otro", subraya.
A la también presentadora de televisión no le ha costado ningún esfuerzo interpretar a una niña atrapada en un cuerpo de adulto —"Yo siempre soy una niña"—, algo de lo que da fe Ana Murugarren. "Nos costó más preparar el papel de jueza seria que cuando es niña", asegura la directora, que afirma que con Paz Padilla tuvo un "flechazo" desde que trabajaron juntas por primera vez en El hotel de los líos, el anterior largometraje de Ana.
Maia Zaitegi, "brutal" como adulta
Para Paz Padilla, una de las claves de que Cuerpos locos funcione tan bien es Maia Zaitegi, la niña que da vida a Ana. "Es brutal. Porque claro, tú dices: vale, Paz Padilla hace de niña, pero ¿una niña haciendo de adulta? Porque yo he pasado por la fase de niña, yo sí puedo saber cómo se siente una niña, pero ¿una niña cómo se siente una adulta? La cría es brutal como actriz".
En la misma línea, Ana Murugarren señala que no tuvo ninguna duda a la hora de elegir a Maia para el papel: "Me gustó y la escogí porque de adulta te la creías, es como una viejecita".
En conversación teléfonica con la propia Maia, la joven actriz le devuelve los piropos tanto a Paz como a Ana. "Ha sido un poco loco, pero muy divertido. Me lo paso genial con ellas. Son supermajas y ayudan mucho en el rodaje".
Cuerpos locos, que cuenta con la participación de RTVE, se puede ver en los cines de toda España desde el 31 de octubre.