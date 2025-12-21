Celso Bugallo estuvo a punto de conseguir su segundo Goya por 'El buen patrón': Sus películas en RTVE Play

Tuvo una larga carrera sobre las tablas, pero su debut en el cine se hizo esperar. No fue hasta 1999 que Celso Bugallo se puso delante de las cámaras al participar, bajo las órdenes de José Luis Cuerda, en La lengua de las mariposas. Un lustro después, y esta vez de la mano de Alejandro Amenábar, la Academia reconoció su trabajo en Mar adentro con el Goya al mejor actor de reparto. A punto estuvo de volver a llevarse el galardón en la ceremonia de 2022, en la que también optó al Goya al mejor actor de reparto: La suya fue una de las 20 nominaciones con las que El buen patrón rompió el récord que antes ostentaba Días contados. La cinta es una de las cuatro películas de Celso Bugallo, fallecido en Pontevedra a los 78 años, que pueden verse en RTVE Play, la plataforma de vídeo bajo demanda de RTVE, que este domingo recuerda al actor con algunos de sus trabajos.

Loli Tormenta Una de las últimas películas de Celso Bugallo. Susi Sánchez protagoniza la cinta de Agustí Villaronga dando vida a Lola, la moderna y caótica abuela de Edgar y Robert, quien se hizo cargo de ellos tras la muerte de su hija unos años atrás. Los tres viven en una modesta casa del extrarradio de Barcelona, y nada les hace sospechar que su tranquila vida está a punto de cambiar drásticamente. Lola ha entrado en un proceso avanzado de Alzheimer y los niños, que no están dispuestos a que les separen y acabar en un lugar de acogida, se harán cargo de ella con gran ingenio y desbordante fantasía, ocultando su enfermedad. Para ello tendrán que enfrentarse, al igual que Robert en sus competiciones de atletismo, a más de 3.000 obstáculos.

El buen patrón Básculas Blanco, una empresa de producción de balanzas industriales en una ciudad de provincias, aguarda la visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: las cosas deben ser perfectas para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en contra. En el poco tiempo del que dispone, Blanco intenta devolver a su empresa el equilibrio perdido: trata de resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables. Su papel en la película dio a Celso Bugallo su segunda nominación al Goya -la segunda, también, en una película protagonizada por Javier Bardem-, aunque no le otorgaron finalmente el galardón.

La playa de los ahogados Celso Bugallo, habitual del cine gallego, se rodeaba en esta película de rostros como los de Carmelo Gómez, Antonio Garrido, Tamar Novas, Celia Freijeiro, Marta Larralde o Luis Zahera. En la película, una mañana aparece el cadáver de un marinero, arrastrado por la marea hasta la orilla. Si no tuviese las manos atadas, Justo Castelo sería otro de los hijos del mar que encontró su tumba entre las aguas mientras faenaba. Pero el océano nunca ha necesitado amarras para matar. Sin testigos ni rastro de la embarcación del fallecido, el inspector Leo Caldas se sumergirá en el ambiente marinero del pueblo, tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeres que se resisten a desvelar sus sospechas y que, cuando se decidan a hablar, apuntarán en una dirección inesperada.