Muere el actor Celso Bugallo, Goya a Mejor actor de reparto por 'Mar adentro'

El actor Celso Bugallo, que recibió en 2005 el Premio Goya por la película Mar adentro, de Alejandro Amenábar, ha fallecido en Pontevedra a los 78 años. El intérprete será incinerado este domingo en la más estricta intimidad.

Aunque quería ser futbolista, a Bugallo (Sanxenxo, Pontevedra, 1947) la interpretación acabó llevándole por otro camino. Comenzó en los años 70 en el teatro, donde pronto se hizo un nombre gracias a su enorme talento, dentro de los grupos independientes Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda.

Pasó parte de su juventud en Logroño. Después fue fundador y director del JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe, en la capital riojana), que ganó en 1976 el Premio Nacional de Comedias de Teatro con El retablo del flautista, y a finales de esa década fue cofundador en Galicia del grupo de teatro Olimpo.