Muere Alejandro Reyes, el promotor cultural que aupó el flamenco y el jazz en España desde 'El Johnny'

Alejandro Reyes Domene Rodríguez (Almería, 1944-2025), fundador del Club de Música y Jazz San Juan Evangelista (1970-2014) y promotor cultural, ha fallecido este miércoles en su Almería natal. Camarón, Paco de Lucía, Estrella Morente, Tete Montoliú, Chet Baker, Bebo Valdés, Sting o Joaquín Sabina son algunos de los artistas que llevó al escenario de El Johnny, nombre con el que se conoce al histórico colegio mayo madrileño que cerró sus puertas en 2014.

El 25 de enero de 1992, Reyes presenció el último concierto de Camarón de la Isla desde la misma butaca del auditorio del Johnny en la que se sentó durante 40 años –siempre al fondo del auditorio y al lado de una columna para pasar desapercibido—. El almeriense estaba de los nervios porque la actuación estuvo a punto de cancelarse.

“Estábamos en un hotel en Madrid y Camarón empezó a ponerse malo. Y yo le dije: mira, es Alejandro, de Almería, tenemos que ir por todo lo que ha hecho por el flamenco y porque está todo el mundo esperándonos”, recuerda al otro lado del teléfono Tomatito, guitarra y compañero inseparable del cantaor gaditano. “Cantó muy bien y luego pasó lo que pasó”.

“Después de [la muerte] Camarón, se preocupó por llevarme a tocar más al Johnny y otros sitios por ahí, y fuera de España”, cuenta el guitarra flamenco, también nacido en Almería. “Era una bellísima persona que llevó el flamenco almeriense a Madrid. Y también acercó el flamenco a los jóvenes”, recalca Tomatito.

Camarón de la Isla y Tomatito durante el último concierto del cantaor gaditano celebrado el 25 de enero de 1992 en el escenario del Colegio Mayor San Juan Evangelista. Nacho Prieto

Por aquel entonces, Alejandro Reyes había fundado CultyArt, una empresa de promoción y producción de espectáculos y management que se mantuvo activa hasta 2012. Hasta esa fecha, compaginaba su labor altruista confeccionando la programación musical del Club de Música y Jazz del Johnny con su trabajo colaborando en la programación cultural del Ayuntamiento de Madrid. En 2011 este Club de Música y Jazz San Juan Evangelista recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

“Estuvimos con Tierno Galván, Barranco, Sahagún y Álvarez del Manzano. Nos contrataban para las programaciones de Navidad, San Isidro, Carnavales y los Veranos de la Villa”, cuenta Inmaculada González (Conchi), ayudante de Reyes en el consistorio madrileño y durante los 33 años de vida de CultyArt.

Conchi se ocupaba de la producción musical y de las cuentas de la empresa a la que llegó después de que Alejandro Reyes le llamase para emprender por su cuenta y organizar festivales y conciertos en Madrid y por otros puntos de la geografía española. “Hacíamos el Festival de Jazz de Almería, el Festival Flamenco de Almería, el Festival Flamenco Caja Madrid… Para mí, Alejandro ha sido el mejor programador de jazz y de flamenco de España”, subraya Conchi. “Me enseñó todo sobre el mundo de la música y escuchaba todo lo que caía en sus manos”.

Durante la conversación telefónica, la antigua compañera de trabajo del promotor cultural almeriense y amiga personal dispara un sinfín de anécdotas. Aquí van dos: en enero de 1994, una jovencísima Estrella Morente actuaba como corista y palmera en el Teatro Alcalá Palace (ahora Nuevo Teatro Alcalá) junto a su padre, Enrique. El fallecido cantaor le pidió a Alejandro Reyes que “le diera la propina” sacándolo de su caché y así es como la cantaora recibió su primer dinero por actuar.

La segunda también data de 1994 y denota cómo era la personalidad y el espíritu de Alejandro Reyes. Por primera vez, se organizaba un concierto de pago en una iglesia de Madrid. El escenario fue la Iglesia Hispanoamericana Nuestra Señora de la Merced, que acogió el concierto 60º Aniversario del Golden Gate Quartet, un grupo que mezclaba música religiosa, blues, folclore, jazz y pop. Los fondos obtenidos por las entradas se destinaron para los niños leprosos de la isla de Culión, en Filipinas. “Alejandro también ayudaba en causas benéficas a través de la música”.

“Fue una persona que vivía con pasión la música, incluso más que muchos músicos para los que tan solo es una profesión”, dice Jorge Pardo. El reconocido músico de jazz y flamenco ha actuado en el Johnny muchas veces; tantas, que según le decía Reyes, era el músico que más veces pisó el escenario del San Juan.