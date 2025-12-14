Celebramos el 250 cumpleaños de Jane Austen con dos películas icónicas: 'Orgullo y prejuicio' y 'Sentido y sensibilidad'

A punto de cumplirse 250 años de su nacimiento Jane Austen sigue de moda. Nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon (Reino Unido). Era la séptima de los hijos de George Austen y Cassandra Leigh. En casa no abundaba el dinero, pero la familia tenía ciertos vínculos con la aristocracia. Desde niña tuvo acceso a la literatura, ya que su padre poseía una extensa biblioteca con cerca de 500 libros, tanto de autores clásicos como de escritores contemporáneos.

El gusto por la lectura pronto derivó en el placer por escribir, y tuvo el talento de saber mirar y escuchar para plasmar en sus libros la forma de vida de la sociedad de su época, siempre con sentido del humor y una fina ironía. Austen es un trovador, un testigo de los cambios sociales del arco temporal que va de finales del XVIII al XIX. Su prosa se caracteriza por la profundidad de sus personajes, el cuidado en los detalles y las críticas, a veces veladas, a las clases adineradas, la burguesía e incluso el clero. Otro de sus rasgos relevantes es el valor para romper con las barreras sociales impuestas por la diferencia de clases y el dinero.

Dos ejemplos de esta lucha son Orgullo y prejuicio y Sentido y sensibilidad, que se llevaron al cine con gran éxito. Las dos reflejan las vicisitudes a las que deben enfrentarse dos familias para sobrevivir, pero poniendo el foco en las mujeres. Otros temas recurrentes son la relación entre hermanas y el amor, y estas dos películas son perfectas para acercarse al universo de Jane Austen. Además, cuentan con actrices y autores tan relevantes Keira Knightley, Emma Thompson, Kate Winslet o Hugh Grant.

Keira Knightley, RTVE

Los muros derribados en Orgullo y prejuicio Keira Knightley interpreta a Lizzy (Elizabeth), la segunda hija del matrimonio Bennet. Está muy unida a su hermana Jane (Rosamund Pike), la mayor de las cinco, que es la única que la entiende. La vida de ambas —en realidad la de toda su familia— cambia cuando irrumpen en sus vidas Charles Bingley (Simon Woods) y Fitzwilliam Darcy (Matthew Macfadyen). Jane y Charles se enamoran desde el primer momento, mientras que la mordacidad profesa entre Lizzy y el señor Darcy no parece indicar la profunda admiración que ambos sienten. "Podría perdonar su vanidad si no hubiera herido la mía", le confiesa a su hermana Jane.La llegada a Longbourn de un grupo de oficiales desata la histeria entre sus hermanas pequeñas. El más apuesto, George Wickham (Rupert Friend), se fija en Elizabeth y pronto alardea de su enemistad con el señor Darcy. Esta versión de los hechos, junto a la hostilidad que el propio Darcy manifiesta hacia su familia, es una de las muchas barreras que coloca Lizzy para distanciarse de él. El muro se hace infranqueable cuando descubre que él estuvo detrás de la separación de Jane y el señor Bingley. "Ha destruido la felicidad de mi querida hermana", le espeta bajo la lluvia. De nada sirve que él le confiese que está enamorado de ella. Consciente de su enfado, Fitzwilliam le escribe una carta en la que le cuenta todo: la sinvergonzonería del señor Wickham y la necesidad de proteger a Charles Bingley ante un posible desengaño amoroso. Aunque la adaptación de 2005 del director Joe Wright obtuvo muchos reconocimientos, solo unos pocos se tradujeron en premios. Quizá el de mayor relevancia fue el que consiguió el propio Wright: un BAFTA por su debut como cineasta. A pesar de eso, es una de las cintas más queridas por los seguidores de Jane Austen, que adoran también la música y los bellos escenarios del condado de Derbyshire: cada año, desde 2001, se celebra en Bath un festival que rinde culto a la autora. Hugh Grant y Emma Thompson

El orden y la pasión de Sentido y sensibilidad Diez años antes, en 1995, el director Ang Lee adaptó la primera obra de Jane Austen. El sentido y la sensibilidad cobraron vida con las hermanas Elinor (Emma Thompson) y Marianne (Kate Winslet) Dashwood. Su padre acababa de fallecer y había dejado a una mujer viuda y tres hijas a su suerte. Su herencia no les pertenece, y recae en John (James Fleet), hijo de su primer matrimonio. Este, pese a que les promete protegerlas, solo les concede 500 libras al mes, una cantidad paupérrima. Motivado por su avaricia, John visita junto a su mujer, Fanny (Harriet Walter), sus nuevas tierras y a sus hermanastras. Quien también se presenta allí es el hermano de Fanny, Edward (Hugh Grant), quien poco a poco se enamora de la tranquila Elinor. Su madre y sus hermanas se dan cuentan, así que prorrogan lo máximo posible su mudanza a un lugar más humilde. Pero no son las únicas. "El amor está muy bien pero, por desgracia, no siempre podemos confiar en que el corazón nos guíe en la dirección más adecuada", comenta Fanny, que decide inventarse una excusa para mandar a Edward a Londres. Kate Winslet y Emma Thompson dan vida a las hermanas Dashwood en 'Sentido y sensibilidad'. RTVE Instaladas en su nuevo hogar, afrontan como pueden las penurias y la vida en una casa en pésimo estado, soportando el frío y la lluvia. Su presencia, aunque más bien la de la joven Marianne, atrae a dos hombres: el coronel Brandon (el fallecido Alan Rickman) y el jinete John Willoughby (Greg Wise); este último es quien más llama su atención por ser más pasional. Mientras, su hermana Elinor descubre casi por casualidad que Edward lleva años comprometido con otra mujer, lo que rompe su corazón. "Siempre la resignación y la aceptación. Siempre la prudencia, el honor y el deber. Elinor, ¿y tu corazón?", le subraya su hermana Marianne. Poco después, ella misma se sentirá igual de desolada. Esta cinta tuvo más éxito: obtuvo un Oscar al Mejor guion adaptado (que elaboró la misma Emma Thompson) y un Globo de Oro en la misma categoría y a Mejor película dramática. Fuera de Estados Unidos, también obtuvo galardones en Reino Unido (tres BAFTA por Mejor película, Mejor actriz y Mejor actriz secundaria) y Alemania (el Oso de Oro a Mejor película y la Mejor película extranjera en los premios del cine alemán). Judi Dench RTVE

Guiños en las adaptaciones Las adaptaciones cinematográficas están llenas de guiños a los libros originales. Por ejemplo, Orgullo y prejuicio empieza con Keira Knightley leyendo First Impressions (Primeras impresiones), como se iba a llamar originalmente la novela, y las páginas visibles reproducen, con nombres cambiados, el último capítulo de la obra. Para reforzar la química familiar, las actrices que interpretan a las hermanas Bennet convivieron previamente, algo que también hicieron Emma Thompson y Kate Winslet para sus papeles en Sentido y sensibilidad. El reparto también generó, en ocasiones, controversia. Por ejemplo, la Sociedad Jane Austen se quejó por la elección de Hugh Grant como Edward, ya que consideraban que era demasiado atractivo; el actor aceptó incluso rebajar su salario para que el proyecto saliera adelante. Muchos de los actores de Sentido y sensibilidad coincidieron posteriormente en las películas del universo Harry Potter, mientras que Keira Knightley estuvo a las órdenes de Joe Wright en otras cintas como Expiación. Más allá de la pasión (2007) o Anna Karenina (2012), donde también participó su compañero Matthew Macfadyen. Imágenes del rodaje de 'Sentido y sensibilidad'. RTVE