Damas y caballeros, con ustedes el fabuloso mundo (literario) del circo

Página Dos visita el Circo Raluy Histórico para entrar en un imaginario visual y sentimental que siempre ha atraído a la literatura. La primera misión es, claro, averiguar qué están leyendo los artistas que trabajan en el lugar. La primera mención es para El fabuloso empresario, la novela de Irving Wallace basada en la vida de Phineas T. Barnum, un showman estadounidense que revolucionó el mundo del espectáculo y el entretenimiento con novedosas técnicas de publicidad.

Arthur Conan Doyle y Stephen King son otros de los autores citados por los profesionales del Raluy Histórico, que también han recomendado los Diálogos de Platón; El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro y El barón rampante, de Italo Calvino. Esta última novela, publicada en 1957, habla de rebeldía, identidad y de cuestionar los comportamientos socialmente aceptados, tres temas también comunes a la vida en el circo.

Una soledad nómada

En Opiniones de un payaso (Seix Barral/Navona), del Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll, el lector conoce la historia de Hans, un payaso que no encuentra la felicidad. A través de sus recuerdos la novela construye un minucioso de la Alemania de posguerra y la construcción del Muro de Berlín. Böll construye una crítica irónica a los rasgos de carácter de los católicos y los protestantes de su país, empleando para ello pinceladas de su dialecto renano, en contraste con el alemán estándar.

La británica Angela Carter, por su parte, imagina la vida de una acróbata de fama mundial en Noches en el circo (Sexto Piso). Atraído por el halo de misterio que rodea a la imponente Sophie, el periodista Jack Walser le pide una entrevista, aprovechando que el circo visita Londres. Tras conocerla, cautivado por su carisma, Jack decidirá perseguirla por toda Europa, en un periplo que lo conducirá hasta San Petersburgo y Siberia. La novela, casi una road movie llena de peripecias y personajes extravagantes, fue la novela más exitosa de la gran autora inglesa.

La rivalidad es el tema principal de El prestigio (Minotauro), de Christopher Priest, que habla de la vida de dos ilusionistas de finales del siglo XIX en busca de la fama mundial. Alfred y Rupert están enfrentados por un secreto acerca de un espectacular truco, y la rencilla se prolongará entre las familias de ambos hasta nuestros días. El mundo circense también es el protagonista de Lucifer Circus (Valdemar), de Pilar Pedraza, con un protagonista que dirige a su troupe con mano férrea: su mujer trapecista y su hija amazona, un domador cosaco, un ilusionista y un acróbata andrógino son algunos de los personajes que lo acompañan en un viaje a Java, donde quiere adquirir un tigre.

John Irving (Un hijo del circo), Stephen King (It), Sara Gruen (Agua para elefantes, que fue adaptada al cine), Lemony Snicket (El carnaval carnívoro) o Ray Bradbury (La feria de las tinieblas) se sirvieron del circo para hablar de los arquetipos sociales, los miedos de la infancia, la nostalgia y el histórico fin de una era de inocencia. Todos aquellos lectores que aún recuerden la experiencia fascinante e hipnótica de su primera visita al circo disfrutarán estas historias imbuidas de una poesía oscura, vidas misteriosas y las llamadas de sirena de la absoluta libertad.