Solo dura 86 minutos: prepárate para el duelo entre Robert de Niro y Jamie Foxx: gran estreno de 'Agente infiltrado'

Agente infiltrado llega como uno de los grandes estrenos del año a RTVE Play, combinando acción, suspense y un reparto de primer nivel. Dirigida por Brad Furman, la cinta reúne a Robert De Niro, Jamie Foxx, Scott Eastwood y Rita Ora en una historia de infiltración que recupera la esencia del thriller clásico, pero con una mirada contemporánea. La película apuesta por atmósferas realistas, dilemas morales y una estética áspera. A lo largo de su largometraje, mantiene un pulso narrativo firme que envuelve al espectador en una tensión constante.

Grecia, el escenario inesperado del rodaje Una de las decisiones fue rodar prácticamente toda la película en Grecia. Furman, el director, buscaba escenarios que aportaran autenticidad y textura visual, lejos de las típicas ciudades estadounidenses. Tesalónica ofreció calles estrechas, puertos industriales y un ritmo urbano perfecto para las secuencias de acción, mientras que la región de Drama, al noreste del país, proporcionó paisajes rurales, montañas y terrenos áridos ideales para escenas tácticas y muy intensas.

Anécdotas y tres años de espera El rodaje en Grecia terminó en 2022, pero la película no llegó al público hasta 2025, tras un largo proceso de postproducción y ajustes de distribución. Pese a tener un reparto con Robert de Niro y Rita Ora, el largometraje dura solo 86 minutos, bastante compacto. Los habitantes locales recuerdan con sorpresa las apariciones de Robert De Niro paseando relajado entre rodajes, donde se le fotografió en el set de rodaje junto a su pareja Tiffany Chen y su hija.

Un reparto intergeneracional El elenco de la película combina veteranía, frescura y talento. Robert De Niro interpreta a una figura institucional que supervisa la misión de infiltración, aportando su solidez habitual. Jamie Foxx encarna a un líder carismático y peligroso, con una presencia magnética que sostiene buena parte de la tensión narrativa. Scott Eastwood, en el rol protagonista, da vida a un exsoldado marcado por traumas, obligado a enfrentarse tanto a enemigos externos como a sus propias sombras. Rita Ora sorprende con una interpretación intensa, alejada de su faceta musical, y demuestra una gran capacidad dramática. Pocos thrillers reúnen a dos ganadores de Premios Oscar (ambos cosechan dos premios: como mejor actor y mejor actor de reparto) en papeles tan opuestos: De Niro como autoridad institucionar y Foxx como líder carismático.

Una estética visual marcada y cuidada El director de fotografía Tim Maurice-Jones apostó por paletas frías, sombras pronunciadas y encuadres que transmiten una intriga que consigue que no te separes de la pantalla. Esta elección refuerza la sensación de amenaza constante que acompaña al protagonista. Por su parte, la banda sonora de Chris Hajian acompaña la trama sin imponerse, aportando matices emocionales en los momentos clave del relato.

Un thriller que combina acción y profundidad en salud mental Aunque el componente físico es importante, Agente infiltrado se adentra también en dilemas éticos, la identidad, el trauma y la lealtad. La misión del protagonista no solo implica infiltrarse en una organización clandestina, sino enfrentarse a su propia historia y a los límites de su moralidad. La película plantea preguntas sobre el poder, la obediencia y las consecuencias psicológicas de las operaciones militares encubiertas, convirtiéndose en un relato que mezcla músculo y alma, acción y reflexión.