Parece un ángel, pero es una asesina despiadada: Saoirse Ronan se enfrenta a Cate Blanchett en 'Hanna'

Quizá una chica de 16 años no tendría que haber sido entrenada para ser la mejor soldado del mundo. Pero, de no haberlo hecho, no habría existido Hanna. La propuesta de Joe Wright, estrenada en 2011, reúne a Saoirse Ronan, Eric Bana y Cate Blanchett en un thriller lleno de acción que pone contra las cuerdas a todas las agencias de inteligencia.

Hanna (Ronan) lleva toda su vida aislada. No sabe lo que es la música, pero tiene claro cómo matar a cualquier ser vivo y salir indemne. Su padre, Erik Heller (Bana), ex agente secreto, ha practicado el homeschooling más estricto para que sepa de todo: armas, supervivencia, idiomas... menos lo que es vivir en la sociedad actual. Llega un punto en el que Hanna se siente preparada para salir al mundo exterior; su cabaña en el bosque finlandés, muy cerca del Círculo Polar Ártico, se le queda pequeña. El problema de abandonar su hogar tiene un nombre: Marissa Wiegler (Blanchett), una agente de la CIA deseosa de capturar a padre e hija.

Hanna se deja atrapar, pero escapa haciendo gala de sus habilidades militares. Tiene claro que debe reunirse con su padre en Berlín, aunque eso implique atravesar Marruecos, España —toro de Osborne incluido— y Francia hasta llegar allí. Por el camino hace amigos y enemigos a partes iguales, pero lo que descubre en un lugar de cuento pondrá patas arriba todo lo que sabía sobre ella misma.

Saoirse Ronan se convierte en la mejor soldado en 'Hanna'. RTVE

Elenco y dirección consagrados Hanna no optó a gran cantidad de premios (los Critics Choice Awards o los Premios Saturn, organizados por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror), pero Saoirse Ronan ya sabía lo que era estar nominada. Por primera vez a las órdenes de Joe Wright —director de Orgullo y prejuicio— estuvo a punto de ganar un Oscar como Mejor actriz de reparto con solo 13 años. Fue por su papel de Briony Tallis en Expiación. Más allá de la pasión (2007), una película de culto en la que coincidió con Keira Knightley y James McAvoy. De hecho, compitió por el mismo reconocimiento con Cate Blanchett por Diario de un escándalo, pero fue Tilda Swinton quien se llevó la estatuilla. Blanchett sí la ganó en 2005 por El aviador y en 2014 por su interpretación en Blue Jasmine, en esta ocasión como Mejor actriz. Tom Hollander (el exagente Isaacs) también coincidió con Joe Wright en la adaptación de la novela de Jane Austen. El actor, guionista y productor Eric Bana ha sido más premiado en su tierra: Australia. Por su parte, Jessica Barden (Sophie, la amiga británica que hace Hanna para llegar hasta Alemania) es la cara visible de la serie The End of the F***ing World (2017). Cate Blanchett y Tom Hollander en una de las escenas de 'Hanna'. RTVE