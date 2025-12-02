'Golpes', el "thriller" de Luis Tosar sobre atracos en los años 80
- Luis Tosar, Jesús Carroza, Teresa Garzón y Rafael Cobos presentan en Las mañanas de RNE la película Golpes
- La cinta, participada por RTVE, es un "thriller" de cine quinqui que se estrena en cines el 5 de diciembre
La España de inicios de los 80 es la de un país en pleno cambio y reajuste. Toca mirar al futuro. Sin embargo, para encarar un presente marcado por la Transición no todo vale. Al menos, no para todo el mundo. Al menos, no para Migueli. Él no es capaz de hacer borrón y cuenta nueva sin antes cicatrizar sus heridas.
"Tiene la idea muy concreta de que, para seguir adelante, tiene que solucionar el pasado", explica su intérprete, Jesús Carroza, en Las mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio.
Por eso, cuando sale de la cárcel donde cumplía condena no lo duda: en cuanto llegue a Sevilla va a reunir a su antigua banda para dar varios palos seguidos. Sucursales bancarias, joyerías e incluso el primer casino de la zona. Todos los Golpes (2025) —ópera prima de Rafel Cobos y participada por RTVE— son bienvenidos si le ayudan a conseguir los ocho millones que necesita.
No importan los objetivos ni las consecuencias. Tampoco los adversarios. Ni siquiera, el hecho de compartir con ellos —o con uno de ellos, para ser más exactos— sangre y apellidos, le amedranta.
Porque será su propio hermano, un policía acostumbrado a los métodos franquistas violentos, "un poco capado" y artísticamente sensible —según la definición de Luis Tosar—, el encargado de darle caza. "Sabino podría haber sido un intelectual, pero no se le dio la oportunidad", comenta el actor gallego.
"Heredó de su padre el gusto por la lectura y la poesía. Sin embargo, se desarrolla en un contexto que no tiene nada que ver con eso y acaba siendo policía. Es algo bastante extraño para el tipo de sensibilidad que él maneja", reconoce. Y algo, no obstante, que "irremediablemente aflora en el momento de la historia en el que agarramos la película".
"Se ve ese atisbo de poética —añade—, que no creo que desaparezca totalmente de la gente, por mucho que se le que se le machaque en el entorno". O por mucho tiempo que pase. O por ambas cuestiones a la vez.
Tanto Migueli como Sabino, recuerda Jesús Carroza, "pasan en su infancia el proceso traumático de la pérdida de su padre" al quien asesinan durante la Guerra Civil y entierran en una cuneta desconocida.
Un "cine quinqui" actualizado sobre un "tema del que no se ha hablado mucho"
"Es un tema sobre el que no se ha hablado mucho", subraya su director. Pero que sucedió. De ahí que la obra juegue con su aire de "cine quinqui visto 40 años después, con un poco de reflexión y con la mirada anclada en el 2025". Y de ahí, también, "las imágenes documentales reales filmadas en Super-8 y 16 mm que aparecen en determinados momentos de la trama como recuerdo al espectador de que lo que están viendo existió en la Sevilla del 82 y está relacionada con la memoria de un país".
Porque si bien es una materia "sobre la que no se dialogó en su época y sobre la que no se dice nada", lo cierto es que tiene mucho que contar. Arrastra para siempre y para todo. "La situación atraviesa a los dos hermanos, que se ven obligados a vivir sin la persona que los sostenía y a emprender viajes muy dispares", agrega Rafa Cobos. Cada uno lleva el duelo y el drama como puede o sabe.
Mientras el primogénito se refugia en el orden y la ley, el benjamín encuentra su particular calma en la delincuencia. "Sabino asumió desde muy temprana edad la responsabilidad de hermano mayor. No tuvo ese referente y esa protección paterna desde muy pequeñito y el cómo asumen uno y otro la misma circunstancia a distintas edades es importante", incide Carroza.
Al igual que el con quién lo afrontan. Porque las compañías también empujan para un lado y para otro. Pueden determinar. Bien lo sabe Teresa Garzón. Su personaje, Angelita se lo ha enseñado.
"Ella está bastante desubicada en el mundo. No tiene un pasado claro, no sabe dónde ha nacido ni dónde está su familia", explica la actriz. Y todo da un grio de 180 grados cuando se tropieza con Migueli. "Durante el transcurso del tiempo y con la aparición de él en su vida, ve una posibilidad para sí misma de tener un futuro y un algo valioso con alguien", concluye.