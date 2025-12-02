'Golpes', el "thriller" de Luis Tosar sobre atracos en los años 80

La España de inicios de los 80 es la de un país en pleno cambio y reajuste. Toca mirar al futuro. Sin embargo, para encarar un presente marcado por la Transición no todo vale. Al menos, no para todo el mundo. Al menos, no para Migueli. Él no es capaz de hacer borrón y cuenta nueva sin antes cicatrizar sus heridas.

"Tiene la idea muy concreta de que, para seguir adelante, tiene que solucionar el pasado", explica su intérprete, Jesús Carroza, en Las mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio.

Por eso, cuando sale de la cárcel donde cumplía condena no lo duda: en cuanto llegue a Sevilla va a reunir a su antigua banda para dar varios palos seguidos. Sucursales bancarias, joyerías e incluso el primer casino de la zona. Todos los Golpes (2025) —ópera prima de Rafel Cobos y participada por RTVE— son bienvenidos si le ayudan a conseguir los ocho millones que necesita.

25.28 min Las mañanas de RNE - 'Golpes', lo nuevo de Luis Tosar

No importan los objetivos ni las consecuencias. Tampoco los adversarios. Ni siquiera, el hecho de compartir con ellos —o con uno de ellos, para ser más exactos— sangre y apellidos, le amedranta.

Porque será su propio hermano, un policía acostumbrado a los métodos franquistas violentos, "un poco capado" y artísticamente sensible —según la definición de Luis Tosar—, el encargado de darle caza. "Sabino podría haber sido un intelectual, pero no se le dio la oportunidad", comenta el actor gallego.

"Heredó de su padre el gusto por la lectura y la poesía. Sin embargo, se desarrolla en un contexto que no tiene nada que ver con eso y acaba siendo policía. Es algo bastante extraño para el tipo de sensibilidad que él maneja", reconoce. Y algo, no obstante, que "irremediablemente aflora en el momento de la historia en el que agarramos la película".

"Se ve ese atisbo de poética —añade—, que no creo que desaparezca totalmente de la gente, por mucho que se le que se le machaque en el entorno". O por mucho tiempo que pase. O por ambas cuestiones a la vez.

01.51 min Tráiler de 'Golpes': Luis Tosar y Jesús Carroza en un thriller de atracos en los años 80

Tanto Migueli como Sabino, recuerda Jesús Carroza, "pasan en su infancia el proceso traumático de la pérdida de su padre" al quien asesinan durante la Guerra Civil y entierran en una cuneta desconocida.