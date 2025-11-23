Súmate al ciclo de cine con estas dos películas de Russell Crowe perfectas para esta semana

Dos películas muy distintas en tono y ambientación, El maestro del agua y Misión Hostil, pero con un nexo, Russell Crowe, y un hilo conductor en común: un héroe imperfecto se enfrenta a una situación límite con determinación. Un viaje en el tiempo a través de dos largometrajes: hay más de un siglo entre la Primera Guerra Mundial y las batallas modernas.

El debut de Russell Crowe como director El maestro del agua supuso el debut como director de Russell Crowe en 2014. Él mismo ha reconocido que llevaba más de una década recibiendo ofertas para dar el salto detrás de las cámaras, pero no encontraba una historia que le "moviera por dentro", porque buscaba algo que combinara el drama humano, con contexto histórico y conflictos morales. Esta historia no está basada en una en concreto, pero sí en miles de relatos de australianos que tuvieron que viajar a Turquía a reconocer los cuerpos de sus familiares caídos en combate. El propio Russell Crowe interpreta a un agricultor con una especial habilidad para encontrar agua, un experto zahorí. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Joshua Connor ha perdido a sus tres hijos en la batalla de Gallípoli y viaja a Turquía con el objetivo de repatriar los cuerpos. En Estambul conoce a Ayshe, una mujer turca que comparte el dolor de la pérdida de un hijo, pero del bando opuesto; y en Gallípoli se encuentra con el mayor Hasan --interpretación magistral de Yilmaz Erdogan--, un oficial turco, que no debería ayudarle, pero acaba siendo su guía al quedar impresionado por la determinación de Connor. Serán sus grandes apoyos en este viaje. Russell Crowe insistía en que no le interesaba tanto una película bélica como el drama humano que genera: "Es una historia sobre el duelo de un padre, no una película sobre héroes de guerra". Aun así, el director puso especial atención a los detalles y buscó apoyo logístico, asesoramiento histórico y acceso a lugares restringidos, lo cual consiguió gracias a la colaboración del Gobierno y las Fuerzas Armadas turcas.

Misión hostil, en el corazón de la guerra moderna La cinta protagonizada por Liam Hemsworth y Russell Crowe mezcla tensión militar y drama emocional. Ambientada durante una operación fallida en territorio enemigo, Kinney (Liam Hemsworth) es un controlador de ataques aéreos novato atrapado tras las líneas enemigas, mientras Reaper (Russell Crowe), un experimentado piloto de drones, guía sus pasos desde la base a miles de kilómetros. Los guionistas William Eubank y David Frigerio hicieron trabajo de campo: vivieron con operadores reales de JTAC (control de ataques desde tierra) durante dos semanas. Esto repercute en que la película haya sido elogiada por su realismo táctico, su ritmo sin respiro y una química inesperadamente potente entre sus protagonistas. El personaje de Liam Hemsworth está parcialmente inspirado por un instructor JTAC real llamado Jason Kinney, que trabajó con los guionistas y el director para darle autenticidad. La película se rodó en Costa de Oro, Australia.

Propuestas distintas, mismo impacto Mientras Misión Hostil ofrece adrenalina y estrategia militar con un toque de thriller moderno, El Maestro del Agua apuesta por la emoción profunda, el drama humano e, incluso, la reconciliación histórica. Pero ambas películas narran historias de valor, sacrificio y humanidad.