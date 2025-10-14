Antes de dar vida a Shakespeare y a Gladiator, Paul Mescal lo petó con esta serie que puedes ver en RTVE Play

Si repasamos la carrera de Paul Mescal, el actor irlandés que ha despertado tanto interés, es evidente su versatilidad en la gran pantalla. Lo vimos interpretar a Calum en Aftersun, un padre cuya hija lucha por comprenderlo, y encarnar a un vecino enamorado sin correspondencia en All of Us Strangers. Más recientemente, se puso en la piel de Lucius Verus en Gladiator 2, asumiendo un papel cargado de acción y dramatismo. Ahora, el intérprete originario de la Isla Esmeralda prepara un nuevo proyecto junto a Josh O’Connor en La historia del sonido y, por si fuera poco, próximamente lo veremos transformarse en nada menos que William Shakespeare. La cinta, llamada Hamnet, narra la historia de Agnes (Jessie Buckley), la esposa del dramaturgo inglés, en su lucha por superar la pérdida de su hijo. Esta historia humana y desgarradora es el telón de fondo que utilizó Shakespeare para la creación de unas de sus obras más conocidas, Hamlet.

Sin embargo, si eres un fanático o fanática de Paul Mescal en RTVE Play, tenemos la solución perfecta para que se haga más amena la espera. Resulta que el actor se dio a conocer tras su papel en una miniserie basada en una novela de Sally Rooney. Ya en aquella producción su personaje estaba ligado en cierta forma con Shakespeare, y es que, a pesar de ser el alumno más popular del instituto y no pasar desapercibido, el personaje de Mescal era un gran apasionado de la literatura y finalmente acababa estudiando la carrera en el Trinity College, la universidad más antigua situada en el centro de Dublín. Por esta interpretación, el irlandés fue galardonado con un Premio BAFTA en la categoría de Mejor Actor. ¿Sabes ya de qué miniserie estamos hablando?

Paul Mescal y su premio BAFTA por 'Normal People' GETTY

Normal People con Paul Mescal, gratis En alguna ocasión has tenido que oído hablar de Normal People. Ya sea por un amigo o amiga o por algún vídeo en redes sociales. Si te ha entrado la curiosidad, asegúrate de tener a mano tu picoteo favorito a mano... y unos pañuelos también. Alguna que otra lagrimilla se te escapará con la historia de Connell (Paul Mescal) y Marianne (Daisy Edgar-Jones). Te darás cuenta de que, aunque viven en mundos diferentes, siempre están conectados, como en la famosa historia del hilo rojo: un vínculo que nunca se rompe, pase lo que pase. No es una historia de amor al uso. También podría calificarse como un manual de desamor, pero cada uno es libre de opinar lo que quiera al acabar la miniserie. Normal People está basada en la novela de Sally Rooney y se centra en una escuela en un pequeño pueblo situado al oeste de Irlanda. Connell es un jugador de fútbol gaélico muy querido, atractivo y atlético, que lo rodea la gente más popular de su instituto. En cambio, Marianne es todo lo contrario a él. La joven es una solitaria orgullosa, intimidante e impopular, que evita activamente a sus compañeros de clase y desafía la autoridad de los maestros. Esto no se queda aquí, ya que en casa tiene una situación complicada: por un lado, está la irritabilidad de su madre Denise y por otro, el resentimiento de su hermano Alan por las buenas calificaciones que saca. A pesar de ser tan diferentes, es evidente que las chispas saltan entre los dos. Cuando Connell va a recoger a su madre Lorraine de su trabajo en la casa de Marianne y una conexión extraña e indeleble crece entre los dos adolescentes, incluso ambos deciden ocultársela a sus compañeros. "Me gustas", dos palabras que hicieron que Marianne dejase a un lado sus inseguridades para pronunciarlas y decírselas a Connell sin saber todo lo que conllevaría después.