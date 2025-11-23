Sissi regresa como antesala del gran estreno de la serie 'Ena', sobre la reina Victoria Eugenia

En RTVE Play te proponemos un plan histórico y cinéfilo idea: una tarde completa a uno de los grandes clásicos del cine europeo: la trilogía de Sissi, protagonizada por Romy Schneider. Las tres películas, Sissi (1955), Sissi, Emperatriz (1956) y El destino de Sissi (1957), forman parte de un ciclo especial de la primera cadena que sirve de precalentamiento para el esperado estreno de Ena, la nueva serie histórica centrada en la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg.

Tanto Sissi como Victoria Eugenia fueron figuras clave en la Europa monárquica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Dos mujeres que cuya vida ha despertado un interés renovado en la ficción televisiva. Con la emisión de las tres películas, La 1 apela a la audiencia con el espíritu romántico, dramático y visual que caracteriza a las historias reales llevadas a la pantalla.

Romy Schneider: la eterna Sissi Uno de los elementos más recordados de la trilogía es la interpretación de Romy Schneider, cuyo rostro quedó para siempre asociado al de la emperatriz. Su trabajo en la trilogía marcó un antes y un después en el cine europeo. Schneider aportó frescura y carisma a un personaje que, según su propia familia, era mucho más complejo de lo que muestran las películas. Sissi: ¿Quién fue Francisco José I de Austria? Así se enamoró de la hermana 'equivocada' RTVE.es