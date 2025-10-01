Del alpinista Carlos Soria a la escritora Isabel Allende: los invitados más “yayos” de 'La Revuelta'

Este miércoles 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores y qué mejor momento para repasar y recordar a algunos de los invitados de más avanzada edad de La Revuelta. El programa siempre ha puesto mucho énfasis en “los yayos y las yayas”, y por el sofá de David Broncano han pasado personalidades como la escritora Isabel Allende (83 años), la etóloga británica Jane Goodall (91 años), el dramaturgo Fernando Arrabal (93 años) o el alpinista Carlos Soria (86 años), demostrando todos ellos que su vitalidad va mucho más allá del número que marque su edad.

María Galiana, la abuela de España La actriz andaluza María Galiana (90 años) se ganó el título de “abuela de España” dando vida durante 20 temporadas a la histórica Herminia de la serie de RTVE Cuéntame cómo pasó. La intérprete, maestra de profesión, bromeó en La Revuelta con que había “viejos de 75 años que han sido alumnos míos”, ofreció una de las promos más impactantes que se hayan visto en el programa y explicó los motivos por los que ha dejado de masturbarse recientemente. María Galiana ya no se masturba y ha explicado el motivo en La Revuelta CARLOS VILLANUEVA / MARÍA G. FRUTOS

El huracán Andrés Pajares La energía de Andrés Pajares (84 años) pilló a contrapié al propio David Broncano, que exclamó “esto no lo vimos venir” tras el arrollador paso del actor por el programa. Si María Galiana explicó por qué había dejado de masturbarse, Pajares dejó otro impactante titular sobre su vida sexual. 31.28 min La Revuelta | Andrés Pajares: "Follar es como cagar, una necesidad"

Fernando Arrabal volvió loco a Broncano Y, si hablamos de energía y vitalidad, aún más impactante fue el derroche de Fernando Arrabal (93 años). Con su desbordante creatividad y su interminable retahíla de anécdotas y chascarrillos, el dramaturgo se hizo con el control total del programa convirtiéndolo en una experiencia tan inolvidable que David Broncano prometió visitarle en su domicilio de París. Y lo cumplió. 57.17 min La Revuelta | Broncano visita a Fernando Arrabal en París

Liana Romero Swirski, espía de la II Guerra Mundial Hija de Larissa Swirski, agente doble de la II Guerra Mundial apodada “La reina de corazones”, la de Liana Romero Swirski fue una de las historias más impactantes de la primera temporada. Cuando tenía 11 años ya ayudaba a su madre ejerciendo de niña espía y ahora, a sus 92 años, es una fuente inagotable de recuerdos. Liana Romero Swirski, espía de la Segunda Guerra Mundial, recuerda su infancia en La Revuelta de Broncano CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Carlos Soria, un alpinista histórico En su primera visita a La Revuelta, el alpinista abulense Carlos Soria (86 años) anunció su intención de volver a coronar el Manaslu (8.163 metros, Himalaya, Nepal) 50 años después de su primera ascensión. Al inicio de esta segunda temporada, David Broncano conectó con él en directo desde el Campo Base, a escasas horas de acometer la expedición. Y unos días después se convirtió en la persona de más edad en conquistar un ochomil. Carlos Soria conecta con La Revuelta desde el Himalaya, con 86 años... y sin dientes CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Jane Goodall, una vida entre chimpancés La británica Jane Goodall (91 años) está considerada una de las mujeres científicas más relevantes de los siglos XX y XXI. La etóloga fue la primera en estudiar el comportamiento de los chimpancés en libertad, llegando a convivir entre ellos. Unos conocimientos que le permiten dejar enseñanzas como las que brindó a su paso por La Revuelta, por ejemplo, estableciendo un paralelismo entre las actitudes de los chimpancés y algunos humanos. Jane Goodall, tajante en La Revuelta: “Las peleas de chimpancés me recuerdan a ciertos políticos” CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Isabel Allende, escritora y troll profesional La autora viva más leída en lengua española, la chilena Isabel Allende (83 años), demostró una impresionante agilidad física y mental a su paso por La Revuelta. La escritora, que explicó cómo escribió su gran obra maestra, La casa de los espíritus, y narró su impactante historia familiar, se alió con la actriz Silvia Alonso para sorprender a David Broncano con un troleo en directo. Silvia Alonso arrasa en La Revuelta: así fue su épico troleo a Broncano junto a Isabel Allende RTVE.ES

Miguel Ríos, historia del rock español Más de seis décadas de trayectoria musical avalan a Miguel Ríos como la primera estrella del rock and roll en España. El artista granadino continúa, a sus 81 años, muy activo y con ganas de seguir aprendiendo. Y no solo en lo musical, como demostró en su entrevista con David Broncano. Miguel Ríos se sincera en La Revuelta: "Todavía soy machista, pero estoy aprendiendo" | Programa completo RTVE.ES