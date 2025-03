Quién es Carlos Soria, el alpinista de 86 años invitado a La Revuelta

Es un auténtico superhombre, y lo que le queda. A sus 86 años, Carlos Soria acaba de coronar el pico más alto de América, el Aconcagua, y ha batido innumerables récords de longevidad en la alta montaña. Ha ascendido a todos y ha coronado 12 de los 14 ochomiles del mundo, diez de ellos después de cumplir los 60 años, y se está preparando para volver a subir el Manaslu, para lo cual ha pedido a David Broncano que sea su patrocinador a cambio de grabar un par de programas al pie del Himalaya.

Carlos Soria se levanta a las 5:30 de la mañana y a las 7:00 ya está entrenando en el rocódromo, “que luego va mucha gente”. Ha inculcado el amor por la montaña a sus hijas, que también practican el alpinismo y la escalada, y aún a su edad le sobra energía para responder con contundencia a la pregunta clásica de Broncano sobre el sexo: “¿en el último mes? ¡Esta tarde!”

Todos los ochomiles y todos los dedos en su sitio

Con la vitalidad que le caracteriza, el alpinista abulense ha lanzado una pulla a Broncano regalándole una figura de un cóndor del Aconcagua para intentar animarle a olvidar los sustos y volver a la montaña. “Además de intentar hacer las cosas bien, he tenido mucha suerte y mucha gente en el mundo que me quiere”, ha reconocido Carlos Soria sobre la peligrosidad de su disciplina. Y es que su último accidente grave, una fractura abierta de tibia y peroné a 7.400 metros de altitud, pudo haberle costado la vida: “De allí no ha salido nadie vivo”, ha explicado. Pero él, que ha superado los 8.000 metros en los 14 picos más altos del mundo y ha coronado 12 de ellos, ha tenido la fortuna, además, de volver "con todos los dedos de las manos y los pies”, ha celebrado.

A sus 86 años, Carlos Soria acaba de convertirse en el alpinista de mayor edad que ha coronado el Aconcagua, 14 años más que el siguiente. Una hazaña que para él no es más que una mera preparación para intentar volver al Manaslu, en el Himalaya, y celebrar el 50º aniversario de la primera expedición española. Aunque para ello tendrá que encontrar patrocinadores que costeen los 125.000 euros que necesita, y ha pedido a David Broncano que le ayude económicamente: “a ver si te vienes conmigo y hacemos un par de programas allí”. ¿Accederá el presentador a semejante invitación y desafío?