Natti Natasha en La Revuelta: quÃ© carrera dejÃ³ a medias, sus red flags y su disco conÂ RomeoÂ Santos

No solo es una de las artistas de reggaetón y bachata más exitosas del planeta, Natti Natasha es, además, una de las máximas exponentes de República Dominicana en el panorama musical y ha hecho gala de ello en su visita a La Revuelta. Tras participar en algunas de las canciones más populares de los últimos años, como “Criminal” o “En pijama”, la artista dominicana acaba de lanzar su cuarto disco, Natti Natasha en amargue, un álbum de bachata escrito y producido por Romeo Santos, autoproclamado rey del género.

Antes de convertirse en una de las artistas más populares de la música latina, Natti Natasha estudió ingeniería industria l y su aspecto favorito era el control de calidad de las líneas de producción. Según ha explicado en La Revuelta que no llegó a graduarse porque, durante el examen de dibujo técnico de una tuerca, le entró fiebre y ya no volvió a retomarlo. Eso sí, para compensar aquel disgusto, el programa le ha regalado un diseño enmarcado.

Sin embargo, ha asegurado que ella lleva mucho tiempo “enamorada asfixiá” de su marido, Rafael “Raphy” Pina, dueño del sello Pina Records , que ha ayudado a contestar Las Preguntas Clásicas. Alrededor de 10 millones de dólares y relaciones sexuales prácticamente diarias: “ Si es por ella, todas las noches , pero yo necesito un día sí y otro no para recuperarme”, ha bromeado.

Natti Natasha, la máquina de lanzar éxitos

Desde que en 2010 participase junto a Don Omar en el remix de “Hold Ya”, del jamaicano Gyptian, Natti Natasha (1986, República Dominicana) no ha dejado de crear un hit detrás de otro. Junto a Don Omar publicó también poco después “Dutty Love”, que cuenta con cerca de mil millones de reproducciones entre Spotify y YouTube. Cada colaboración entre ellos ha sido garantía de éxito, y en 2015 volvieron a unir sus voces en “Perdido en tus ojos”.

Natti Nat, como también se la conoce, se convirtió así en una de las voces femeninas fundamentales del reggaetón en los últimos años, habiendo colaborado con todos los nombres más importantes de la escena. Daddy Yankee, Bad Bunny, Romeo Santos o Wisin y Yandel han sido algunos de los referentes del género con los que Natti Natasha ha compartido micrófonos. Y también con Ozuna, a quien invitó en el que probablemente haya sido su mayor éxito, “Criminal”, compuesta junto a Jhay Cortez.

Apenas había pasado un año y Natti Natasha volvió a producir otra de sus canciones más populares, “Sin pijama” (2257 millones de visualizaciones en YouTube y 825 en Spotify), junto a Becky G, con quien volvió a reunirse unos años después en la explosiva “Ram pam pam” (más de mil millones entre ambas plataformas). Éxitos internacionales que las han convertido en dos de las máximas exponentes femeninas del reggaetón actual. Y no solo ha colaborado con artistas del género urbano: Thalía, Sebastián Yatra, Jonas Brothers o Dimitri Vegas & Like Mike han sido otras de las figuras del pop internacional que no han querido dejar pasar la ocasión de contar con su talento. Desde su llegada a Pina Records, uno de los sellos más potentes del reggaetón y propiedad de su marido Raphy Pina, la artista dominicana ha publicado cuatro álbumes de estudio: Iluminatti, Nattividad, Nasty Singles y, este 2025, Romeo Santos presenta... Natti Natasha en amargue.