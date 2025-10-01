'Extraño río', clip exclusivo de la ópera prima más sorprendente del año

Estrany riu (Extraño río) es uno de los debuts más sorprendentes del año en el cine español. Tras su presentación en el Festival de Venecia, donde la película fue doblemente premiada (Premio Bisato d’Oro a la Mejor Contribución Artística y Premio Gino Votano Best Mediterranean Film 2025), la ópera prima de Jaume Claret Muxart llega a los cines este 3 de octubre.

Inspirada en sus propios viajes familiares en bicicleta por Europa, a orillas del río Danubio, la película retrata el despertar sexual de un joven que avanza hacia la vida adulta, pero también muestra el reflejo que su madre ve en ese cambio vital. La actriz Nausicaa Bonín acompaña en pantalla a Jan Monter, el asombroso debutante que protagoniza la cinta. Rodada en 16 mm, Extrany riu (Extraño río) está coescrita por el director junto a Meritxell Colell y también se presentó en el pasado Festival de cine de San Sebastián.

Antes de Extraño río, el joven cineasta de 27 años ya había realizado una aproximación a esta temática en su cortometraje, Los danubios (Die Donau, 2023), que proponía una aproximación más cultural al gran río de Centro Europa a partir de Claudio Magris.