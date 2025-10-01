'Y tú sin saberlo': El cine en guerra, 'Vivir y Morir en Gaza' y 'Extraño río'

Incluso las películas más futuristas hablan de la memoria. Somos lo que fuimos, por eso el cine no ha dejado de escarbar en el pasado. En este episodio de Y tú sin saberlo hablamos de películas para no olvidar, para no repetir los errores o para hablar de lo que somos y de lo que no queremos ser. Buceamos en la nueva colección de RTVE Play "Para decir NO a la guerra", para destacar los títulos de cine, documentales y ficciones más destacadas, entre ellas la película de Christopher Nolan, Oppenheimer. De la barbarie, a la mirada más humana, antibélicas o esperanzadoras.

Entre toda la oferta, además del cine, destaca el nuevo videopodcast, Vivir y Morir en Gaza. Un viaje crudísimo, desde primera línea de la barbarie, en la que el anestesista español Rubén Incertis, uno de los pocos médicos del mundo que ha conseguido entrar en la Franja, cuenta el horror que se vive dentro. Un documental sonoro, del que ya pueden escucharse los primeros episodios, presentado por Almudena Ariza, coproducción de RTVE Play, RNE Audio y YesweCast. Hablamos sobre todo ello y sobre los cuatro estrenos de cine participado que llegan este viernes, Parecido a un asesinato, Maleficio, La sospecha de Sofía y Extraño río.

Charlamos de Estrany riu (Extraño río), de Jaume Claret Muxart Uno de los debuts más sorprendentes del año en el cine español. Tras su presentación en el Festival de Venecia, donde la película fue doblemente premiada (Premio Bisato d’Oro a la Mejor Contribución Artística y Premio Gino Votano Best Mediterranean Film 2025), Estrany riu (Extraño río), la ópera prima de Jaume Claret Muxart llega a los cines este 3 de octubre. Inspirada en sus propios viajes familiares en bicicleta por Europa, a orillas del río Danubio, la película retrata el despertar sexual de un joven que avanza hacia la vida adulta, pero también muestra el reflejo que su madre ve en ese cambio vital. La actriz Nausicaa Bonín acompaña a Jan Monter, el asombroso debutante que protagoniza la cinta, en este camino. Rodada en 16 mm, Extrany riu (Extraño río) está coescrita por el director junto a Meritxell Colell y también se presentó en el pasado Festival de cine de San Sebastián, donde charlamos con la actriz y el director de la película. 01.41 min Somos cine - 'Estrany riu (Extraño río)', tráiler