La doble expulsión en el quinto programa de MasterChef Celebrity 10 supuso todo un bombazo entre los aspirantes. Si despedir a un compañero es duro, decir adiós a dos en una misma semana es difícil de asumir. Pero nadie dijo que MasterChef sería fácil. Jorge Luengo colgó su delantal en la primera prueba y Masi hizo lo propio en la última. Pero hubo mucho más: la capitanía de Rosa Benito y Mala con la prohibición de hablar, un homenaje al mítico 'Un, dos, tres' y el regreso de Bea Negro (MasterChef 13) a nuestras cocinas.

En el primer reto de la noche mezcló la cocina internacional con un homenaje a uno de los programas más míticos de TVE: el ‘Un, dos, tres’. Pero para eso se necesitaban presentadoras y Tacañonas. En esta versión gastronómica de aquel programa, Anabel Alonso y Bibiana Fernández fueron las maestras de ceremonias, mientras que Lorenzo Caprile, María Escoté y Eduardo Navarrete ejercieron de Tacañonas, para controlar que cada respuesta era correcta. Pepe Samantha y Jordi dieron a los aspirantes (por parejas) 30 segundos para decir ingredientes específicos y típicos del país que les tocó. Luego, cocinaron individualmente un plato con todos los productos acertados.

Y justo en este instante, los jueces anunciaron la bomba: el peor de la prueba sería expulsado. Los aspirantes no daban crédito, pero todavía quedó tiempo para que Mariló decidiera retar a Torito, portador del pin de la inmunidad infiel. Tras un cocinado frenético donde la tensión de jugarse la expulsión se notó en cada elaboración, llegó el momento de las valoraciones. Jordi felicitó a los celebrities por el alto nivel de sus platos de cocina internacional, pero dos destacaron por encima del resto: Alejo Sauras y Mariló Montero, siendo la presentadora la mejor.

Por ello, Mariló, que sonrió al conocer el veredicto, le arrebató el pin de la inmunidad infiel a Torito. Pero ser la mejor también le brindó la oportunidad de donar 4.000 euros. "Le dono el dinero a Fundela (Fundación Española para el fomento de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica). Es una enfermedad durísima y muy costosa. La tuvo mi madre y fue terrible".

Con la incógnita del pin resuelta, quedaba saber quién era el expulsado. Torito, Rosa Benito, Jorge Luengo y Masi se quedaron en la cuerda floja. Pero los jueces los tuvieron claro: "Jorge, te ha tocado la cocina tailandesa y has decidido hacer un ramen japonés. No nos has trasladado a Tailandia". El mago colgó el delantal no sin antes lanzar un mensaje de agradecimiento: "MasterChef hace que entres en la burbuja de la cocina y que sueñes con la cocina. Me voy supercontento de haber aguantado cinco programas".

Un cocinado prehistórico... y con discusión Lejos de disminuir la complejidad de las pruebas, MasterChef Celebrity 10 viajó hasta el yacimiento de Atapuerca, donde el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en 1997, explicó la importancia del lugar y de los restos prehistóricos allí encontrados. Los celebrities cocinaron un menú con cuatro platos para 80 investigadores, empleados y personalidades del yacimiento. Mariló Montero contó con el privilegio de elegir capitanes por ser la mejor de la prueba anterior. Y no lo dudó: Rosa Benito y Mala fueron las afortunadas capitanas. Además, contaron con un handicap importante: no podían hablar, su única manera de comunicarse podría ser con gruñidos. Las divertidas escenas que dejó este condicionante no tienen comparación. La formación de equipos dejó un choque entre Alejo y Mala. El actor, como segundo mejor aspirante del reto inicial, formó los equipos. Y la cantante no terminó muy contenta con el reparto, y más cuando supo que tendría a Torito de compañero: "Me estás puteando. Me voy. Me va a salir todo mal". Y Alejo respondió: "Si nos vamos a poner a llorar, nos vamos a casa. A mí también me pasan cosas que no quiero y me las trago y sonrío". Tras el calentón, la reconciliación llegó rápido y Alejo decidió cambiar de equipo e irse al de Mala. El cocinado no fue sencillo. Entender a las capitanas y sus gruñidos fue tarea compleja. Pero con trabajo y actitud, lo superaron. Rosa Benito y Mala Rodríguez se liberaron de la prohibición de hablar justo para emplatar, para después escuchar el veredicto. Pero antes de las palabras de los jueces, la rapera enterró el hacha de guerra y le regaló unas bonitas palabras a Alejo: "Me he sentido superbién cuando ha venido con nuestro equipo. Me ha ayudado. Le doy las gracias". Ahora sí, Jordi, Pepe y Samantha anunciaron el equipo ganador: el azul. Por lo que Mala, Alejo, Torito, Masi, David Amor y Parada se jugarían la expulsión en el último cocinado. A pesar de formar parte del equipo perdedor, Alejo fue nombrado mejor aspirante.