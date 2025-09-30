MasterChef Celebrity 10 | El gran reto de Rosa Benito en su capitanía en Atapuerca

Una capitanía, con 160 minutos de cocinado... ¡Y sin poder hablar! A este reto mayúsculo se enfrentaron Mala Rodríguez y Rosa Benito en la visita de MasterChef Celebrity 10 al yacimiento de Atapuerca (Burgos). Mientras que la cantante sufrió desde la formación de equipos, Rosa sacó su lado más positivo para trabajar enfocada en dar las directrices de la mejor manera posible, a pesar de no poder articular palabra. Y lo consiguió. ¡Te lo contamos!

Todo arrancó con la elección de capitanas a cargo de Mariló como premio a ser la mejor del primer reto. La presentadora no tuvo dudas: Mala Rodríguez y Rosa Benito. Tras esta decisión, Alejo, segundo mejor de la prueba inicial, fue el "afortunado" al que le tocó formar equipos. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Con el reparto hecho y a punto de empezar a cocinar, el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en 1997 e invitado en esta prueba, explicó cómo se comunicaban nuestros ancestros hace miles de años: "No tenían lenguaje articulado, por decirlo así, se comunicaban con sonidos".

Y sin quererlo, inspiró a Pepe Rodríguez. "Oye, qué idea. Rosa, Mala, vais a ser capitanas ancestrales, no podéis hablar con vuestros equipos, toda la comunicación tendrá que ser a través de gruñidos y gestos", detalló el chef de El Bohío. Las capitanas no dieron crédito, pero no les quedó más remedio que aceptarlo. Y a partir de aquí, Rosa Benito dio una lección de cómo gestionar una situación así: con paciencia, con determinación y buscando alternativas de comunicación. Y su gran trabajo fue puesto en valor por sus compañeros. "Yo no pensaba que Rosa iba a explicar las cosas tan bien estando calladita", destacó Miguel Torres.

El gran trabajo de Rosa tampoco pasó desapercibido para los jueces. "¿Aprobada? Sí. ¿Has cumplido? Por supuesto", aseguró Jordi Cruz. Ya con la restricción de comunicación eliminada, Rosa agradeció estas palabras y puso en valor el desempeño propio y del equipo: "Mi primera capitanía, con uno menos, sin poder hablar... Creo que nos merecemos estar en el balcón". Quedó probado que Rosa es una mujer de recursos y con un positivismo envidiable.