Mariló le arrebata el pin a Torito y se cuela entre las favoritas de 'MasterChef Celebrity 10'
- La presentadora no lo dudó ni un segundo y terminó venciendo a su compañero
- Revive los mejores momentos de MasterChef Celebrity 10 en la RTVE Play
"Yo le reto". Así de contundente se mostró Mariló Montero antes de comenzar la primera prueba del quinto programa de MasterChef Celebrity 10. La presentadora desafió a Torito con el pin de la inmunidad infiel en juego. Y no se equivocó. Mariló terminó siendo una de las mejores del reto inicial y superó a Torito, que terminó arrodillado y entregando el pin a su compañera. ¿Es esto una declaración de intenciones de Mariló? ¿Se consolida como una de las favoritas?
Todo comenzó cuando Pepe Rodríguez explicaba a Anabel Alonso y Bibiana Fernández el funcionamiento del pin de la inmunidad infiel. Y casi sin terminar, Mariló anunció que lucharía por él frente a Torito. Pero no fue la única sorpresa de la noche. Los jueces anunciaron que el peor de la prueba sería expulsado, por lo que le dieron a Torito la opción de entregar el pin. Pero en un derroche de valentía, cocinó. Como dijo Alejo, más de una hora solo en la galería supondría una tortura para él.
Tras confesar que se lo intentaría "poner difícil" a Mariló, la prueba empezó para Torito y para todos sus compañeros. Con la cocina internacional como protagonista, la tensión se palpó durante todo el reto. A Mariló le tocó la gastronomía japonesa y sorprendió con varias piezas de sushi, a las que Jordi calificó de "un gran trabajo". Por su parte, el todavía portador del pin tuvo que preparar un plato típico de Tailandia y optó por el pad thai. Después de probarlo, Pepe sentenció: "Torito, tu plato no me hace viajar, está sosito".
El pin y 4.000 euros para donar
Por todo ello, y tras ser nombrada la mejor de la prueba, Mariló consiguió su cometido: arrebatarle el pin a su compañero. Tras quitarse el pin, Torito encajó la derrota con deportividad y enfocándolo todo como un juego, se arrodilló ante Mariló y le colocó el pin: "Te hago entrega de este pin porque eres la mejor embajadora de la comida japonesa y eres arte puro". Pero ser la mejor también le brindó la oportunidad de donar 4.000 euros. "Le dono el dinero a Fundela (Fundación Española para el fomento de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica). Es una enfermedad durísima y muy costosa. La tuvo mi madre y fue terrible".
Con la prueba concluida y Jorge Luengo eliminado, el resto de aspirantes lo tienen claro: Mariló es ya una de las favoritas.