Mariló le arrebata el pin a Torito y se cuela entre las favoritas de 'MasterChef Celebrity 10'

"Yo le reto". Así de contundente se mostró Mariló Montero antes de comenzar la primera prueba del quinto programa de MasterChef Celebrity 10. La presentadora desafió a Torito con el pin de la inmunidad infiel en juego. Y no se equivocó. Mariló terminó siendo una de las mejores del reto inicial y superó a Torito, que terminó arrodillado y entregando el pin a su compañera. ¿Es esto una declaración de intenciones de Mariló? ¿Se consolida como una de las favoritas?

Todo comenzó cuando Pepe Rodríguez explicaba a Anabel Alonso y Bibiana Fernández el funcionamiento del pin de la inmunidad infiel. Y casi sin terminar, Mariló anunció que lucharía por él frente a Torito. Pero no fue la única sorpresa de la noche. Los jueces anunciaron que el peor de la prueba sería expulsado, por lo que le dieron a Torito la opción de entregar el pin. Pero en un derroche de valentía, cocinó. Como dijo Alejo, más de una hora solo en la galería supondría una tortura para él.

Tras confesar que se lo intentaría "poner difícil" a Mariló, la prueba empezó para Torito y para todos sus compañeros. Con la cocina internacional como protagonista, la tensión se palpó durante todo el reto. A Mariló le tocó la gastronomía japonesa y sorprendió con varias piezas de sushi, a las que Jordi calificó de "un gran trabajo". Por su parte, el todavía portador del pin tuvo que preparar un plato típico de Tailandia y optó por el pad thai. Después de probarlo, Pepe sentenció: "Torito, tu plato no me hace viajar, está sosito".