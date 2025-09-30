Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
MasterChef Celebrity

Receta de tacos mexicanos con gambas, jalapeños y cebolla de Miguel Torres en MasterChef Celebrity 10

  • La receta con la que el ex futbolista esquivó la eliminación en la primera prueba
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus recetas favoritas
Receta de tacos mexicanos con gambas, jalapeños y cebolla de Miguel Torres en MasterChef Celebrity 10
Receta de tacos mexicanos con gambas, jalapeños y cebolla de Miguel Torres en MasterChef Celebrity 10 RTVE.es
RTVE.es
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

En el primer reto del quinto programa de MasterChef Celebrity 10, la cocina internacional fue la protagonista. A Miguel Torres le tocó hacer un plato de la gastronomía mexicana. Y se decantó por este taco con gambas, jalapeños y cebolla. ¡Deliciosa opción!

Y si quieres más ideas para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar lo que buscas.

Receta de tacos mexicanos con gambas, jalapeños y cebolla de Miguel Torres en MasterChef Celebrity 10Receta de tacos mexicanos con gambas, jalapeños y cebolla de Miguel Torres en MasterChef Celebrity 10
Ingredientes Preparación
  • Huitlacoche
  • 1 aguacate
  • 4 tortillas de maíz
  • 6 gambas
  • Jalapeños
  • Cilantro fresco
  • Pimiento rojo y verde
  • Cebolla
  • Ají rojo
  1. Saltear las gambas en una sartén con aceite de oliva y un chorro de lima.
  2. Picar los pimientos, la cebolla, el aguacate y el ají rojo.
  3. Trocear los jalapeños.
  4. Calentar las tortillas de maíz en una sartén, unos segundos por cada lado.
  5. Para la presentación:
  6. Montar el taco añadiendo dentro la gamba salteada, el pimiento, la cebolla, los jalapeños, el ají, el huitlacoche y el aguacate.
  7. Terminar con un buen chorro de lima y el cilantro picado.
Es noticia: