Receta de cuscús con pollo y cordero de Juanjo Bona en MasterChef Celebrity 10

  • Un clásico de la cocina marroquí con el que Juanjo se salvó de la expulsión
En el primer reto del quinto programa de MasterChef Celebrity 10, la cocina internacional fue la protagonista. A Juanjo Bona le tocó hacer un plato de la gastronomía marroquí y optó por este Y se decantó por este cuscús con pollo y cordero. ¡Apunta todos los detalles!

Y si quieres más ideas para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar lo que buscas.

Ingredientes Preparación
  • 100 g de cuscús
  • 100 g de agua
  • Sal
  • 50 g de pollo
  • 50 g de cordero
  • Hierbabuena
  • Almendra
  • Dátil
  • Naranja
  1. Para el cuscús:
  2. Poner una olla al fuego con los 100 g de agua.
  3. Cuando hierva, agregar un poco de sal y apagar el fuego.
  4. En ese punto, añadir el cuscús bien repartido.
  5. Tapar la olla y dejar que el cuscús chupe todo el agua durante 5 minutos.
  6. Importante que la cantidad de agua y cuscús sea la misma.
  7. Para la carne:
  8. Cocer en una olla con un poco de aceite el pollo. Cocinar el cordero en el horno.
  9. Cuando esté cocinado, picarlo en trocitos pequeños.
  10. Para la presentación:
  11. Triturar la almendra.
  12. Mezclar esto con el cuscús y la carne.
  13. En un aro metálico, colocar la mezcla y compactar. Retirar el aro.
  14. Picar la hierbabuena y añadir por encima.
  15. Opcional: agregar naranja y dátil troceado.
