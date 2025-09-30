Receta de cuscús con pollo y cordero de Juanjo Bona en MasterChef Celebrity 10

En el primer reto del quinto programa de MasterChef Celebrity 10, la cocina internacional fue la protagonista. A Juanjo Bona le tocó hacer un plato de la gastronomía marroquí y optó por este Y se decantó por este cuscús con pollo y cordero. ¡Apunta todos los detalles!
|Ingredientes
|Preparación
|
- 100 g de cuscús
- 100 g de agua
- Sal
- 50 g de pollo
- 50 g de cordero
- Hierbabuena
- Almendra
- Dátil
- Naranja
|
- Para el cuscús:
- Poner una olla al fuego con los 100 g de agua.
- Cuando hierva, agregar un poco de sal y apagar el fuego.
- En ese punto, añadir el cuscús bien repartido.
- Tapar la olla y dejar que el cuscús chupe todo el agua durante 5 minutos.
- Importante que la cantidad de agua y cuscús sea la misma.
- Para la carne:
- Cocer en una olla con un poco de aceite el pollo. Cocinar el cordero en el horno.
- Cuando esté cocinado, picarlo en trocitos pequeños.
- Para la presentación:
- Triturar la almendra.
- Mezclar esto con el cuscús y la carne.
- En un aro metálico, colocar la mezcla y compactar. Retirar el aro.
- Picar la hierbabuena y añadir por encima.
- Opcional: agregar naranja y dátil troceado.