Receta de cuscús con pollo y cordero de Juanjo Bona en MasterChef Celebrity 10

En el primer reto del quinto programa de MasterChef Celebrity 10, la cocina internacional fue la protagonista. A Juanjo Bona le tocó hacer un plato de la gastronomía marroquí y optó por este Y se decantó por este cuscús con pollo y cordero. ¡Apunta todos los detalles!

