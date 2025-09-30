Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
MasterChef Celebrity

Receta de solomillo de ciervo, salsifí crujiente y castaña de MasterChef Celebrity 10

  • Uno de los platos que prepararon los aspirantes en el exterior de Atapuerca
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus recetas favoritas
Receta de solomillo de ciervo, salsifí crujiente y castaña de MasterChef Celebrity 10
Receta de solomillo de ciervo, salsifí crujiente y castaña de MasterChef Celebrity 10 RTVE.es
RTVE.es
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

En la visita de MasterChef Celebrity 10 al yacimiento de Atapuerca en Burgos, los aspirantes trabajaron en un menú con esta receta de solomillo de ciervo, salsifí y castaña como plato principal. Aquí tienes todos los detalles de la elaboración.

Y si quieres más ideas para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar lo que buscas.

Receta de solomillo de ciervo, salsifí crujiente y castaña de MasterChef Celebrity 10Receta de solomillo de ciervo, salsifí crujiente y castaña de MasterChef Celebrity 10
Ingredientes Preparación
  • Para el fondo oscuro:
  • 100 g de rodilla de vaca
  • 100 g de falda de vaca
  • 100 g de hueso de vaca
  • Recorte de ciervo
  • 50 g de zanahoria
  • 50 g de puerro
  • 50 g de cebolla
  • 40 g de vino tinto
  • Agua
  • Para el puré de castaña:
  • 150 g de castaña cocida
  • 100 g de leche
  • Pimienta negra
  • Para el solomillo de corzo:
  • 500 g de corzo
  • Aceite de oliva
  • Para el salsifí:
  • 200 g de salsifí
  • 100 g de harina
  • 200 g de aceite de oliva suave
  • Sal
  • Pimienta
  • Otros:
  • 8 brotes de amaranto
  • 20 g de carne seca
  1. Para el fondo oscuro:
  2. Tostar los huesos de vaca al horno junto con la falda y los recortes de corzo.
  3. Pelar, limpiar y cortar grosso modo las verduras, fondearlas bien en un rondón amplio.
  4. Una vez estén los huesos bien tostados, mezclarlos con la bresa, desgrasar con el vino tinto y meter todo en una olla exprés, cubrir de agua y cocinar durante 45 minutos.
  5. Pasado este tiempo, colar y poner al fuego a reducir. Reservar.
  6. Para el puré de castaña:
  7. Cocinar la castaña con la leche, sal y pimienta, una vez la castaña esta blanda apartar del fuego y colar.
  8. Introducir las castañas en vaso americano y triturar a máxima potencia. Ir añadiendo la leche según lo que pida. Importante: el puré de castaña tiene que tener una textura con la que podamos hacer una quenelle.
  9. Por último, poner a punto de sal y pimienta, reservar para el pase.
  10. Para el corzo:
  11. Limpiar el solomillo de corzo y cortarlo en medallones de 100 gramos aproximadamente.
  12. Marcar en sartén a fuego fuerte, en el momento del pase dar un golpe de horno y cortar los medallones a la mitad, poner a punto de sal y pimienta.
  13. Para el crujiente de salsifí:
  14. Limpiar el salsifí en abundante agua, para quitarle las tierras y una vez limpios, pelarlos.
  15. A continuación, con un pelador ir sacando tiras de salsifí y meterlas en agua.
  16. Pasar el salsifí por harina y poner una parisien al fuego con aceite oliva suave. Freír los salsifíes bien e ir dejando entre papel de cocina para quitar el exceso de grasa.
  17. Para la presentación:
  18. Poner los dos trozos de carne cortados en paralelos, salsear con el fondo oscuro y ahora por encima de estos poner la carne seca que hemos cortados en brunoise.
  19. En un lado del plato poner una quenelle de pure de castaña y sobre esta poner el salsifí crujiente y los brotes.
Es noticia: