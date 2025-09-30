Receta de solomillo de ciervo, salsifí crujiente y castaña de MasterChef Celebrity 10

Para el fondo oscuro:

100 g de rodilla de vaca

100 g de falda de vaca

100 g de hueso de vaca

Recorte de ciervo

50 g de zanahoria

50 g de puerro

50 g de cebolla

40 g de vino tinto

Agua

Para el puré de castaña:

150 g de castaña cocida

100 g de leche

Pimienta negra

Para el solomillo de corzo:

500 g de corzo

Aceite de oliva

Para el salsifí:

200 g de salsifí

100 g de harina

200 g de aceite de oliva suave

Sal

Pimienta

Otros:

8 brotes de amaranto

20 g de carne seca

Para el fondo oscuro: Tostar los huesos de vaca al horno junto con la falda y los recortes de corzo. Pelar, limpiar y cortar grosso modo las verduras, fondearlas bien en un rondón amplio. Una vez estén los huesos bien tostados, mezclarlos con la bresa, desgrasar con el vino tinto y meter todo en una olla exprés, cubrir de agua y cocinar durante 45 minutos. Pasado este tiempo, colar y poner al fuego a reducir. Reservar. Para el puré de castaña: Cocinar la castaña con la leche, sal y pimienta, una vez la castaña esta blanda apartar del fuego y colar. Introducir las castañas en vaso americano y triturar a máxima potencia. Ir añadiendo la leche según lo que pida. Importante: el puré de castaña tiene que tener una textura con la que podamos hacer una quenelle. Por último, poner a punto de sal y pimienta, reservar para el pase. Para el corzo: Limpiar el solomillo de corzo y cortarlo en medallones de 100 gramos aproximadamente. Marcar en sartén a fuego fuerte, en el momento del pase dar un golpe de horno y cortar los medallones a la mitad, poner a punto de sal y pimienta. Para el crujiente de salsifí: Limpiar el salsifí en abundante agua, para quitarle las tierras y una vez limpios, pelarlos. A continuación, con un pelador ir sacando tiras de salsifí y meterlas en agua. Pasar el salsifí por harina y poner una parisien al fuego con aceite oliva suave. Freír los salsifíes bien e ir dejando entre papel de cocina para quitar el exceso de grasa. Para la presentación: Poner los dos trozos de carne cortados en paralelos, salsear con el fondo oscuro y ahora por encima de estos poner la carne seca que hemos cortados en brunoise. En un lado del plato poner una quenelle de pure de castaña y sobre esta poner el salsifí crujiente y los brotes.