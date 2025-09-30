Juanjo Bona, al borde de las lágrimas tras la salida de Masi en 'MasterChef Celebrity 10'

La amistad de Juanjo Bona y Masi Rodríguez venía de lejos. Ambos se conocieron en Operación Triunfo y desde entonces han sido inseparables, compartiendo experiencias, amigos y buenos ratos. Cuando ambos supieron que formarían parte de la décima generación de MasterChef Celebrity confirmaron que tendrían al lado siempre a alguien que nunca le soltaría la mano. Pero esa unión ha llegado a su fin. Masi dijo adiós en su primera vez en eliminación y dejó la que es sin duda la despedida más triste de la temporada.

Tras la presentación de la prueba de expulsión, tocaba ponerse serios. Los delantales blancos subieron a la galería para presenciar un cocinado con las conservas como protagonistas. Bea Negro, duelista de MasterChef 13, regresó a nuestras cocinas y no dudó en ser una más en la última prueba. Tras el reparto de cestas, a cargo de Alejo, comenzó el que sería el último cocinado de Masi en las cocinas de MasterChef.

En palabras de Pepe Rodríguez, la actriz y presentadora "no ordenó bien el plato alrededor de la panceta, huevos y cebolla. Demasiados ingredientes grasos". Y por todo ello, Masi terminó colgando el delantal. Pero antes de su adiós definitivo, sus compañeros se encargaron de hacerle saber que dejaría un vacío incalculable. "Se va la alegría. Todo lo que le pueda decir es poco. Ha sido un placer y seguiremos viéndonos. Es luz, solo tiene energía positiva", destacó David Amor. Mala también quiso agradecer a Masi lo buena compañera que ha sido: "Desde que la conoces dices 'esta niña, ¿de dónde ha salido?'"

Con los ojos llenos de lágrimas, Masi recogió todas las palabras y se las guardó en el corazón: "Ha sido una experiencia superbonita, creo que estoy llorando porque me voy a perder lo que queda. Quiero irme en autobús con vosotros a donde sea". Y a la hora de elegir a su ganador, no tuvo dudas: "Tiro por la juventud, por el talento, por el entusiasmo. Es una persona que quiero con todo mi corazón. Mi Juanjo". El artista, casi sin poder articular palabra, le hizo una promesa: "Qué pena. Me muero de pena. Pero aguantaré por ella y por mí".