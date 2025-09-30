Mala Rodríguez carga contra Alejo Sauras en MasterChef Celebrity y rompe al actor con sus acusaciones: "Me quieres matar"

En MasterChef Celebrity, tan pronto estás arriba como estás abajo. Aplica a los aspirantes, a los que un error puntual puede jugar una mala pasada y llevarlos a la expulsión, pero también a sus amistades. Esta vez, Atapuerca ha sido escenario de una discusión entre Mala Rodríguez y Alejo Sauras, que han amagado incluso con irse de tal mal que les ha sentado.

Todo ha empezado, encima, a cuenta de un supuesto privilegio que pronto se ha convertido en un regalo envenenado. Como ya es habitual, el rendimiento de la primera prueba ha sido clave para la formación de los equipos de la prueba de exteriores. Mariló Montero ha elegido a Mala Rodríguez y Rosa Benito como capitanas, mientras que Alejo Sauras ha designado los aspirantes que formarían los equipos.

A Mala le ha sentado fatal la selección de Alejo, que ha empezado justo enviándose a sí mismo al equipo de Rosa y mandando al de Mala a Torito… justo quien ella misma decía antes de empezar que no quería tener en su grupo. "No me mola, me voy", ha protestado Mala, mientras Alejo se ofrecía a cambiarlo. "Me va a salir todo mal", se ha resignado ella mientras Juanjo la consolaba. Torito, mientras, se ha ido a quemar energía. Ha salido corriendo, ha vuelto, ha salpicado a todos al pisar un charco y ha prometido portarse bien.

Mala Rodríguez acusa a Alejo Sauras Los siguientes nombres del equipo de Rosa tampoco le han gustado a Mala. Ha sido decir a Valeria Ros y a Miguel y la rapera se ha vuelto a rebotar. "Pero tú me quieres matar. Tú sabes que a mí me gusta con Miguel y con la Vale", le ha echado en cara a Alejo antes de asegurar que iba a perder. "Me parece muy desbalanceada la repartición", ha protestado Mala Rodríguez. Alejo se ha hartado: "Si nos vamos a poner a llorar, nos vamos a casa todos aquí". "Pues vete", le ha azuzado ella. "A mí también me pasan cosas que no me gustan y que no me hacen gracia y me las como y sonrío", ha explicado Alejo. Ella ha insistido en que se fuera y Alejo al final le ha hecho caso y se ha ido. No ha durado mucho, porque Jordi Cruz ha ido detrás de él y le ha hecho volver, pero el actor se ha quedado bajo de ánimos: "Puede haber alguien que piense que he intentado hacer dos equipos desequilibrados, pero no ha sido así. Yo a Mala la quiero, es una de las personas a las que más cariño he cogido en esta edición. Y cuando se ha puesto así y se ha enfadado, me he roto y me he ido". Alejo Sauras tras su discusión con Mala Rodríguez en MasterChef Celebrity