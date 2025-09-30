Jordi Cruz sentencia con firmeza el plato de Alejo en 'MasterChef Celebrity 10'
- El actor fue además del mejor aspirante de su equipo en la prueba de exteriores
- Revive los mejores momentos de MasterChef Celebrity 10 en la RTVE Play
Alejo avanza con paso firme en MasterChef Celebrity 10. Y el quinto programa de la edición es buena prueba de ello. El actor fue protagonista en las tres pruebas: en la primera, con un gran plato; en el reto por equipos, por su buen trabajo y su choque con Mala; y en el último, por esquivar la expulsión brillantemente. Pero lo que realmente le dejó sorprendido fueron las palabras de Jordi Cruz. "Me estás vacilando, ¿no?", expresó incrédulo el actor.
El primer reto giró alrededor de la cocina internacional y a Alejo le tocó preparar un plato chino con tan solo cuatro ingredientes: pak choi, pollo, arroz y cebolla. Pero la sencillez de su plato no arruinó su sabor y su presentación y las buenas valoraciones se sucedieron. "Está casi tan bueno como tú, tiene un sabor...", afirmó Eduardo Navarrete. Anabel Alonso destacó la jugosidad de la elaboración. Pero Jordi Cruz fue sin duda el más contundente: "Está muy bueno, está bonito, así pequeñín, está atractivo".
Alejo no daba crédito y llegó a pensar que Jordi le estaba vacilando. El punto final lo puso Lorenzo Caprile, el más gráfico de todos: "A las pruebas me remito, el plato de Alejo nos lo hemos acabado". Con todo ello, Alejo fue nombrado como segundo mejor aspirante de la prueba, solo superado por el sushi de Mariló Montero.
Conflicto, reconciliación y reconocimiento
Esta no fue la única buena actuación de Alejo en este quinto programa de MasterChef Celebrity 10. En exteriores fue destacado como el mejor aspirante de su equipo, a pesar de que terminó portando el delantal negro. Todo ello mezclado con el choque que tuvo con Mala Rodríguez. El actor, como segundo mejor aspirante del reto inicial, formó los equipos. Y la cantante no terminó muy contenta con el reparto, y más cuando supo que tendría a Torito de compañero: "Me estás puteando. Me voy. Me va a salir todo mal". Y Alejo respondió: "Si nos vamos a poner a llorar, nos vamos a casa. A mí también me pasan cosas que no quiero y me las trago y sonrío". Tras el calentón, la reconciliación llegó rápido y Alejo decidió cambiar de equipo e irse al de Mala.
Y a pesar de que terminó perdiendo, Alejo fue consecuente con su decisión: "No soy de arrepentirme de lo que hago". Asumió su decisión y acudió con determinación al último cocinado, del que se salvó con mucha holgura.