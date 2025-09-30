Jordi Cruz sentencia con firmeza el plato de Alejo en 'MasterChef Celebrity 10'

Alejo avanza con paso firme en MasterChef Celebrity 10. Y el quinto programa de la edición es buena prueba de ello. El actor fue protagonista en las tres pruebas: en la primera, con un gran plato; en el reto por equipos, por su buen trabajo y su choque con Mala; y en el último, por esquivar la expulsión brillantemente. Pero lo que realmente le dejó sorprendido fueron las palabras de Jordi Cruz. "Me estás vacilando, ¿no?", expresó incrédulo el actor.

El primer reto giró alrededor de la cocina internacional y a Alejo le tocó preparar un plato chino con tan solo cuatro ingredientes: pak choi, pollo, arroz y cebolla. Pero la sencillez de su plato no arruinó su sabor y su presentación y las buenas valoraciones se sucedieron. "Está casi tan bueno como tú, tiene un sabor...", afirmó Eduardo Navarrete. Anabel Alonso destacó la jugosidad de la elaboración. Pero Jordi Cruz fue sin duda el más contundente: "Está muy bueno, está bonito, así pequeñín, está atractivo".

Alejo no daba crédito y llegó a pensar que Jordi le estaba vacilando. El punto final lo puso Lorenzo Caprile, el más gráfico de todos: "A las pruebas me remito, el plato de Alejo nos lo hemos acabado". Con todo ello, Alejo fue nombrado como segundo mejor aspirante de la prueba, solo superado por el sushi de Mariló Montero.