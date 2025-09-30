La emotiva dedicatoria de Masi tras cocinar su último plato en 'MasterChef Celebrity 10'
- La presentadora y actriz reconoce que se despide de MasterChef "feliz y contenta"
- Revive los mejores momentos de MasterChef Celebrity 10 en la RTVE Play
Durante su recorrido por MasterChef Celebrity 10, Masi Rodríguez ha demostrado ser una persona reflexiva, capaz de frenar el ritmo cuando hace falta y ser conocedora de sí misma. Maneja sus puntos fuertes e intenta minimizar sus puntos débiles, pero no los esconde. Desde el primer día aseguró que trabaja por ganar confianza en sí misma, en todos los ámbitos y no solo en la cocina. Por eso, antes de decir adiós a MasterChef, se ha acordado de su abuelo, fallecido hace 10 años, destacándole como "la persona que más confiaba en mí".
En muchos casos, los abuelos y las abuelas tienen la capacidad de ver en nosotros cosas que ni nosotros mismos vemos. Algo así como un potencial oculto. Pero sentir su respaldo es una de las cosas más placenteras. Y en esa línea se expresó Masi al presentar su plato: "Mi plato se llama 'Mocita feliz' y se lo dedico a mi abuelo, que me llamaba 'mocita'. Hace 10 años que mi abuelo ya no está y de hecho él era la persona que más confiaba en mí".
Masi Rodríguez: "Quiero ser como él"
Pero la presentadora y actriz no se quedó ahí. Tras confesar que para ella "MasterChef ha sido una experiencia increíble" y que se marcha "feliz y contenta", Masi volvió a sacar a relucir el tema de la autoconfianza: "Creo que tengo que estar orgullosa de mi trabajo aquí y tengo que confiar más en mí". Desde la galería, los delantales blancos aplaudieron a más no poder las palabras de su compañera. Y con las emociones a flor de piel, Masi se acordó de su abuelo al verle como un absoluto referente en lo humano: "Era una persona preciosa, era el ejemplo de que hay gente buena en el mundo de verdad. Entonces, yo quiero ser como él".
El desenlace ya lo conocemos, Masi fue expulsada tras un plato con errores evidentes. Pero nadie le podrá quitar la experiencia de autosuperación que ha vivido en MasterChef y el inmenso cariño que se lleva de sus compañeros. Y así lo expresó David Amor: "Es luz, solo tiene energía positiva". Masi colgó el delantal sabiendo que no se dedicará nunca de manera profesional a la cocina, pero siendo consciente también que ahora se parece un poco más a su abuelo.