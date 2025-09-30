La emotiva dedicatoria de Masi tras cocinar su último plato en 'MasterChef Celebrity 10'

Durante su recorrido por MasterChef Celebrity 10, Masi Rodríguez ha demostrado ser una persona reflexiva, capaz de frenar el ritmo cuando hace falta y ser conocedora de sí misma. Maneja sus puntos fuertes e intenta minimizar sus puntos débiles, pero no los esconde. Desde el primer día aseguró que trabaja por ganar confianza en sí misma, en todos los ámbitos y no solo en la cocina. Por eso, antes de decir adiós a MasterChef, se ha acordado de su abuelo, fallecido hace 10 años, destacándole como "la persona que más confiaba en mí".

En muchos casos, los abuelos y las abuelas tienen la capacidad de ver en nosotros cosas que ni nosotros mismos vemos. Algo así como un potencial oculto. Pero sentir su respaldo es una de las cosas más placenteras. Y en esa línea se expresó Masi al presentar su plato: "Mi plato se llama 'Mocita feliz' y se lo dedico a mi abuelo, que me llamaba 'mocita'. Hace 10 años que mi abuelo ya no está y de hecho él era la persona que más confiaba en mí".