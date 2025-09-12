'Caníbal' o cómo dejarse devorar por Antonio de la Torre

¿Existe el mal en estado puro?¿somos capaces de llevarlo a cabo? La línea que separa lo que está bien y lo que está mal puede ser muy difusa, al menos es lo que el director Manuel Martín Cuenca nos planteó en Caníbal (2014), la cinta protagonizada por Antonio de la Torre que este viernes, 12 de septiembre, se emite en La 2. "La línea del mal se cruza sin uno darse cuenta", defendÍa el cineasta en una entrevista a RTVE.

Un planteamiento inquietante con el que busca perturbar a los espectadores. En la película, Antonio de la Torre es un sastre metódico e introvertido que asesina a las desconocidas que desea para comérselas. Un personaje con un arco imposible que viaja desde la psicopatía al enamoramiento. Desde luego, Martín Cuenca y De la Torre no están interesados en una verosimilitud psicológica, sino en un distanciamiento que genera una reflexión sobre el mal, sus orígenes y sus salidas.

Un silencio devorador El silencio y miradas en Caníbal construyen el personaje más introspectivo en la carrera de De la Torre. “Sí, seguramente es el papel más difícil que he interpretado. Mi personaje de la vida no tiene que ver con esto. Soy expresivo y, en mi carrera, me he apoyado mucho en la palabra”, explicaba en en una charla con RTVE. “Lo que intentaba era estar muy vivo dentro. Menos es más, sí, pero el corazón me latía muy fuerte. Normalmente la gente siente una cosa y muestra otra, y eso es lo que hemos intentado”. Martín Cuenca desarrolla aquí el estilo visual que ya pudimos ver en su anterior obra, La mitad de Óscar (2010). Es decir, una narración armada desde el minimalismo. En esa depuración de elementos hasta renunciar a lo esencial, Cuenca se acerca a un cine clásico. El arte de despojar es el arte de Caníbal. Lo que queda son cuadros y sonidos que envuelven una Granada aparentemente atemporal. Caníbal descubre a Olimpia Melinte, una joven actriz rumana que interpreta a dos hermanas opuestas. Martín Cuenca llevó a Antonio de la Torre a Rumanía para ensayar la química de la pareja(s).

Inspirada en la novela Caríbal Inspirada en la novela Caríbal (2013) del escritor cubano Humberto Arenal, Martín Cuenca introduce todo el aparato simbólico de la semana santa católica en la película. “Somos la cultura que somos, el cristianismo, bien o mal, está ahí en nuestra educación: habla de la sangre, de la redención, del amor al prójimo” dice, el directo.