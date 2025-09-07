Estos son los estrenos de cine de la semana del 8 de septiembre que puedes ver gratis en RTVE Play

RTVE Play te trae las mejores películas al mejor precio: gratis. Esta semana e unen numerosos títulos para todos los gustos a su catálogo de cine, el cual puedes disfrutar cuándo y dónde quieras con solo una condición: registrarte para no perderte ninguna novedad. Aquí te contamos todo sobre la agenda de estrenos de cine semanal en RTVE Play para que descubras nuevas historias y cintas que estarán disponibles de manera gratuita en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda. ¡Toma nota!

El precio por la libertad Con Audie Murphy como un joven Ranger de Texas, esta cinta dirigida por Harry Keller sigue la misión de capturar al peligroso pistolero Jim Flood (Barry Sullivan), acompañado por el sargento Hennessey (John McIntire). Un relato de justicia, honor y duelo moral en el viejo Oeste. Cine de siempre Cine - El precio por la libertad Jim Flood, un peligroso pistolero, acaba de causar un incendio en el pueblo y el sheriff le encarga al nuevo Ranger, Siete Jones, que vaya en su bu... Ver película

El sargento negro John Ford dirige este western con Constance Towers, Jeffrey Hunter, Billie Burke, Woody Strode. En el Fuerte Linton, Arizona, se celebra un consejo de guerra para juzgar a un sargento negro acusado de la violación y el asesinato de una joven blanca. El sargento Rutledge, ha sido siempre un militar valiente y ejemplar, un modelo para todos sus soldados, pero ahora el ejército le cree culpable. Solo el teniente que lleva su defensa y una mujer testigo del comportamiento impecable del acusado creen ciegamente en su inocencia. Sin embargo, el fiscal de la acusación lleva muy lejos sus prejuicios raciales y el juicio se convierte en una sucesión de declaraciones que, sorprendentemente, revelan un final escabroso e inesperado. Cine de siempre Cine clásico - El sargento negro Un wéstern de John Ford, con Woody Strode, Jeffrey Hunter y Constance Towers. Un sargento negro es acusado de violar y asesinar a una joven blanca.... Ver película

Almas inocentes Un wéstern protagonizado por Audie Murphy y Sandra Dee, dirigido por Jack Sher, que narra cómo la joven Rosalie huye de su familia y, al conocer al ingenuo trampero Yanci Hawks, lo sigue hasta la ciudad, donde ambos se ven envueltos en una serie de enredos y conflictos en un salón de baile. Una historia sencilla pero entrañable sobre la libertad y la inocencia enfrentadas al mundo real. Cine de siempre Cine - Almas inocentes Yancy y Rosalie, en su primer viaje fuera de la montaña y del campo, respectivamente, asombran por su candor a los habitantes de un poblado del Oes... Ver película

The Equalizer Robert McCall (Denzel Washington), un exagente de operaciones encubiertas que intenta llevar una vida tranquila en Boston, se ve obligado a salir de las sombras cuando conoce a Teri (Chloë Grace Moretz), una joven explotada por la mafia rusa. Decidido a hacer justicia, McCall utiliza sus letales habilidades para enfrentarse a un violento sindicato criminal liderado por Teddy (Marton Csokas). Una historia de redención y violencia contenida que dio origen al mítico justiciero. Cine internacional Cine - The equalizer (El protector) Un thriller de acción protagonizado por Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz y David Harbour. Robert McCall, un antiguo agente de l... Ver película

Una pistola para un cobarde Dirigida por Abner Biberman, con Fred MacMurray, Jeffrey Hunter y Dean Stockwell, este drama familiar del Oeste explora la dinámica tensa entre tres hermanos: uno que mantiene el control del rancho, otro en busca de su independencia y el menor lidiando con la etiqueta de "cobarde". Una mirada contenida al conflicto interior más que al duelo. Cine de siempre El western de La 2 - Una pistola para un cobarde Un ranchero tiene dos hermanos menores de personalidades totalmente opuestas, lo que desencadenará enfrentamientos entre los tres.... Ver película

The Equalizer 2 Robert McCall (Denzel Washington) regresa como protector de los más vulnerables mientras trabaja como conductor en Boston. Cuando su amiga y excompañera Susan Plummer (Melissa Leo) es brutalmente asesinada, McCall emprende una cruzada personal que lo enfrenta con viejos conocidos, entre ellos Dave York (Pedro Pascal). Más oscura y emocional que su predecesora, la secuela combina acción implacable con un retrato íntimo del héroe. Cine internacional Cine - The equalizer 2 Trepidante 'thriller' de acción y secuela de 'The Equalizer (El protector)', que continúa con el exagente secreto Robert McCall (Denzel Washington)... Ver película

Sonaron cuatro balazos Un wéstern europeo dirigido por Agustín Navarro, protagonizado por Paul Piaget y Fernando Casanova, donde la muerte de un hombre antes de su boda desata una investigación en la que la novia asegura tener un testigo. Un pequeño misterio campestre cargado de tensión, romance y crimen. Cine de siempre El Western de la 2 - Sonaron cuatro balazos Un vaquero es asesinado misteriosamente en la víspera de su boda. Para descubrir al asesino, el sheriff local debe investigar una compleja trama.... Ver película

The Equalizer 3 En el desenlace de la trilogía, Robert McCall (Denzel Washington) busca paz en un pequeño pueblo del sur de Italia, donde por fin cree haber encontrado un hogar. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando la comunidad es amenazada por la mafia local. Con el apoyo de Emma Collins (Dakota Fanning), McCall convierte su instinto de protección en un arma implacable contra el crimen organizado. Un desenlace cargado de tensión, justicia y violencia poética para el viaje del personaje. Cine internacional Cine - The equalizer 3 Robert McCall (Denzel Washington) busca redimirse ayudando a los oprimidos. En Sicilia descubre que sus amigos están bajo el yugo de la mafia y dec... Ver película

El falsificador de pasaportes (jueves 11 de septiembre, a las 22:00 horas en La 2) Película basada en hechos reales que nos lleva al Berlín de 1942. Cioma Schönhaus es un joven judío de 21 años que se ha propuesto que nadie, ni siquiera los nazis, le quite su entusiasmo por la vida. Para escapar de la deportación, Cioma utiliza la identidad de un oficial de la marina, descubriendo así que tiene un talento oculto para falsificar no sólo pasaportes y documentos, sino también su propia identidad. Cine internacional Cine - El falsificador de pasaportes Basada en la historia real del artista judío Cioma Schönhaus (Louis Hofmann), quien huyendo de los nazis descubrió su talento para falsificar docum... Ver película

Los otros (viernes 12 de septiembre, a las 22:35 horas en La 2) Alejandro Amenábar dirige a Nicole Kidman en Los otros, cinta reconocida con ocho premios Goya. En la Isla de Jersey, en 1945, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial ya ha terminado, el marido de Grace aún no ha regresado a casa. Aislada en un caserón victoriano, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra y nunca se abrirá una puerta sin que antes se haya cerrado la anterior. Pero el estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado por circunstancias que escapan a su control.

Caníbal (sábado 13 de septiembre, a las 0:40 horas en La 2) Antonio de la Torre protagoniza Caníbal, que sigue a Carlos, el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimiento, ni culpa; hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge, por primera vez, el amor. Carlos es el mal, inconsciente de sí mismo. Nina la inocencia. Y Caníbal la historia de amor de un demonio.

Vaya par de gemelos (sábado 13 de septiembre, a las 18:00 horas en La 1 y en RTVE Play) Pedro Lazaga dirige a Paco Martínez Soria en la película. A pesar de ser gemelos, Lucas y Pedro solo se parecen en su físico. Lucas es retraído y está dominado por su mujer. En cambio Pedro, es tan audaz e ingenioso que decide inventarse un hijo para tener el pretexto de irse a Madrid de juerga de vez en cuando. Este engaño se habría sostenido toda la vida si a su hija no se le hubiera ocurrido invitar a su novio a casa para presentárselo a sus padres.

El alegre divorciado (sábado 13 de septiembre, a las 19:25 horas en La 1 y en RTVE Play) Paco Martínez Soria y Florinda Chico protagonizan esta comedia de Pedro Lazaga. Ramón, que a moderno no le gana nadie, aprovechando que está en México para la boda de su hijo, quiere el divorcio para conocer a qué sabe "eso". Socorro, su mujer, y don Felipe, su consuegro mexicano, quieren darle un escarmiento preparándole uno exprés. Ramón ve cómo Socorro comienza a tener de pretendiente a Gonzalito, administrador de don Felipe, y empieza a paladear el sabor del divorcio y de los celos.

The Tourist (sábado 13 de septiembre, a las 22:00 horas en La 1 y en RTVE Play) Angelina Jolie y Johnny Depp protagonizan la película, remake de una cinta francesa. Durante un viaje improvisado a Europa, Frank flirtea inesperadamente con Elise, una mujer extraordinaria que deliberadamente se cruza en su camino. Con París y Venecia como impresionante telón de fondo, su vertiginoso romance rápidamente evoluciona y de repente se ven inmersos en un letal juego del gato y el ratón.

Beso de amor en el Bósforo (domingo 14 de septiembre, a las 01:55 horas en La 1 y en RTVE Play) El musicólogo Jakob descubre que un sello de pop turco anda en busca de un éxito veraniego y, aunque el Turk-Pop le resulta totalmente desconocido, decide intentarlo. Para empaparse de la escena musical, intercambia su apartamento en Berlín por uno en Estambul durante un largo fin de semana. Sin embargo, la intensidad de la ciudad lo abruma y regresa pronto a Berlín. Allí lo espera una sorpresa: su compañera de intercambio, Didem, una joven diseñadora de moda, no quiere marcharse. Al contrario, convence a Jakob de hacerse pasar por su prometido ante sus padres, recién llegados desde Turquía.

Un mar de enredos (domingo 14 de septiembre, a las 15:50 horas en La 1 y en RTVE Play) Eugenio Derbez y Anna Faris protagonizan este remake de la comedia Un mar de líos, que contaba con Goldie Hawn y Kurt Russell. El dueño de un yate cae por la borda y pierde la memoria, por lo que se convierte en el objetivo de la venganza de su empleada maltratada, una madre soltera.

Un verano en el Algarve (domingo 14 de septiembre, a las 19:10 horas en La 1 y en RTVE Play) Tras un fracaso sentimental y laboral, July decide tomarse un descanso y viaja hasta la costa del Algarve, donde su amiga Natalie dirige un albergue. Allí el destino le reserva una oferta de trabajo que parece hecha a su medida y un posible nuevo amor, nada parecido a lo que ella está acostumbrada.

El piloto (domingo 14 de septiembre, a las 22:00 horas en La 1 y en RTVE Play) Gerard Butler protagoniza esta cinta de acción en la que da vida al piloto experto Brodie Torrance, quien realiza un arriesgado aterrizaje cuando un rayo alcanza a su avión. Perdido en medio de una isla devastada por la guerra junto a los pasajeros del avión, Torrance se dará cuenta que sobrevivir al vuelo solo ha sido el principio de una terrible aventura llena de peligros.

Verano 1993 (domingo 14 de septiembre, a las 22:35 horas en La 2 y en RTVE Play) Ópera prima de Carla Simón, con Laia Artigas, Bruna Cusí y David Verdaguer. Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña debe adaptarse a su nueva vida...