La increíble historia de Cioma Schönhaus, 'El falsificador de pasaportes' que evitó la muerte a 300 judíos

Fue en 2007 cuando la autobiografía de Cioma Schönhaus cayó en manos de la guionista y directora Maggie Peren. Enseguida quedó fascinada con la historia del hombre que utilizó su talento como artista gráfico para salvar cerca de 300 vidas durante el holocausto nazi. El libro se titulaba El falsificador de pasaportes y en él, Schönhaus narra en primera persona su experiencia en el Berlín hitleriano.

Cioma Schönhaus nació en Berlín en 1922 y durante la Segunda Guerra Mundial llegó a fabricarse tres identidades diferentes: Günther Rogoff, Peter Schon o Peter Petrov. En 1943 logró escapar a Suiza, donde estudió e hizo carrera como diseñador gráfico y formó una familia con su esposa y tuvo cuatro hijos. Publicó sus memorias en 2004, con el mismo título que más tarde tendría la película. Pero murió en 2015, sin ver su historia llevada a la gran pantalla.

Libro, película y documental La historia de Cioma también aparece en un documental llamado Los invisibles, de 2017, en el que recopilan historias y testimonios de supervivientes del Holocausto. El propio Cioma participa en el documental, relantando su vida en una entrevista concedida poco antes de su fallecimiento. Su relato destaca por tener un estilo fresco, ligero y natural, desmarcándose de otros mucho más dramáticos sobre el terror nazi. "Trabajé en una película anterior sobre la II Guerra Mundial, como guionista en Before the Fall, y no quería volver a ese tema. Pero luego leí el libro de Cioma y me enganchó toda la noche", comentaba la directora en una entrevista. La historia de Cioma Schönhaus fue una excepción. Mientras que su familia fue deportada, él seguía viviendo en la casa familiar de Berlín, y llevando una doble vida: de día falsifica documentos y de noche exprime la vida, ilusionado, haciendo lo que el resto de judíos no podían hacer. ¿Cómo lo logró? Escena de un documento falso en 'El falsificador de pasaportes' RTVE.es

Louis Hofmann interpreta a Cioma Schönaus En febrero de 2022, quince años después de que la directora Maggie Peren leyera la autobiografía de Schöunhaus se estrenó la película -titulada Der Passfälscher- en el Festival internacional de cine de Berlín. El protagonista es Louis Hofmann, internacionalmente conocido por series como Dark, en la que interpreta a Jonas Kahnwald, o La luz que no puedes ver, en que la hace de Werner Pfenning. Con solo 28 años, cuenta ya con una sólida trayectoria que comenzó en la radio y continuó en el cine y la televisión. Escena de la película 'El falsificador de pasaportes' RTVE.es Completan el reparto otros actores alemanes reconocidos, como Luna Wedler, que interpreta a Gerda, y Jonathan Berlin, que interpreta a Det Kassriel, los dos amigos de Cioma.