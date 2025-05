Com hem de saludar a la feina segons una experta en comunicació

Com ens hem de saludar a la feina? Entre companys d'una forma i amb el nostre cap d'una altra, o tots per igual? S'ha de fer dos petons o s'ha de donar la mà? La consultora en comunicació, Teresa Baró, respon a totes aquestes qüestions a 'L'Altaveu'.

El contacte físic: sí o no? “Imagina que a l'altre no li agrada que li envaeixin l'espai personal“ Primer de tot, Baró explica que no hi ha una única manera correcta de saludar, perquè depèn molt de la cultura, de l'entorn i de l'estatus. La millor manera de fer-ho és en funció de la relació que hi tenim, tot i que a l'empresa l'ideal és fer una encaixada de mans o un salut verbal sense contacte físic. "Imagina que a l'altre no li agrada que li envaeixin l'espai personal ni que el toquin. L'altre es tirarà enrere i evitarà trobar-te en futures ocasions", considera l'especialista.

L'encaixada de mans “Abans, quan no hi havia papers ni contractes, els tractes es tancaven amb una encaixada“ Baró afirma que l'encaixada de mans és un costum occidental, urbà i professional, que inicialment es feia a l'hora de tancar un tracte, d'arribar a un acord i fer una salutació de confiança. "Abans, quan no hi havia papers ni contractes, els tractes es tancaven amb una encaixada", indica l'experta, i afegeix que aquesta pràctica s'ha estès al món dels negocis com a salutació generalitzada. Tanmateix, l'espai personal que necessita un individu per sentir-se còmode varia d'una cultura a una altra. Al Japó fan la reverència i als països àrabs a les dones no se les pot tocar, segons apunta l'especialista. La consultora de comunicació, Teresa Baró, a 'L'Altaveu'.

Com saludem als caps? “Amb els caps, menys efusivitat“ Si fa temps que no veiem un company o companya i hi tenim una relació estreta, podem fer-nos una abraçada o dos petons. Però "amb els caps, menys efusivitat. Hi ha una diferència jeràrquica no escrita", adverteix la consultora. Pot ser que el cap sigui efusiu i doni abraçades. Segons Baró, "cal vigilar i tenir en compte que si aquesta efusivitat es mostra amb dones, pot ser perillós". Si la forma en què t'ha saludat el teu cap no t'ha agradat i consideres que ha estat desagradable i inadequat, li has de dir. La consultora en comunicació, però, recomana que li ho comuniquis en una conversa privada, mai en públic o davant d'altres persones.