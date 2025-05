'Imprescindibles' rinde homenaje a Gloria Fuertes, la poeta del pueblo silenciada por la crítica

El documental 'Gloria Fuertes, poeta de guardia' de Francisco Rodríguez, hace un retrato profundo de la escritora madrileña que, pese a su fama como autora infantil, cultivó durante toda su vida una poesía adulta cargada de crítica social y rebeldía.

Abril de 1998, fallece la que los medios de comunicación denominan "poetisa y amiga de los niños". Muere Gloria Fuertes. 'Imprescindibles' reconstruye la vida de la escritora desde su infancia humilde en Lavapiés, su educación en el Instituto del Hogar —donde se enseñaban a las mujeres aritmética, puericultura y bordados— y su precoz vocación poética.

Aunque no se declaraba feminista en términos combativos, Gloria escribió sobre el papel subordinado de la mujer en la España franquista. "Fue feminista más por los hechos que por las palabras", resume Josémi Lorenzo. Su homosexualidad , vivida discretamente en una sociedad puritana, es otro de los temas abordados con sensibilidad. El periodista Luis Antonio de Villena recuerda lo que ella le dijo en una ocasión: "Yo en otra vida he sido un 'oblita', un soldado griego de infantería".

"En literatura soy una cabra sola", decía ella. Sin embargo, libros como 'Poeta de guardia', 'Sola en la sala' o 'Ni tiro, ni veneno, ni navaja' demuestran la fuerza de su voz. Pablo González afirma emocionado: "Yo la leo casi todos los días. Te deja pensativo y sonriente. Eso no lo logra cualquiera".

En los años 70, Fuertes se convirtió en un rostro televisivo gracias a programas como 'Un globo, dos globos, tres globos' o 'La cometa blanca'. Sin embargo, esta popularidad relegó su producción adulta al olvido. "Lo que pasa es que tenía facilidad para escribir para niños, pero su obra principal no es infantil", subraya de Villena.

Legado inmortal

La obra de Gloria Fuertes se distingue por el uso de la ironía al abordar temas universales como el amor, la tristeza, la soledad o la muerte. Sobresalen en su poesía las imágenes sugerentes, los juegos con el lenguaje y un estilo fresco y directo que aporta ritmo y una sonoridad próxima al habla cotidiana. Su voz poética es una de las más singulares, genuinas y reconocibles de la poesía actual. "Me pagan y escribo. Me pegan y escribo. Me dejan y escribo", decía Gloria.

Una figura inclasificable, valiente, divertida y profundamente comprometida. Una poeta que, como escribió Rafael Alberti, fue: "la voz poética más honda y sincera de España".